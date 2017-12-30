1 Ocak Pazartesi okullar tatil mi?

Pazartesi günü okullar tatil mi olacak sorusuna cevap arayan on binlerce öğrenci, internet üzerinden konuya ilgili net bilgileri edinmek istiyor. Resmi tatil olması nedeniyle 1 Ocak Pazartesi günü kapalı olan kurumların arasında okulların yer alıp almadığını öğrenmek isteyen birçok kişi, konuyla ilgili duyuru olup olmadığını sorguluyor. Peki, 1 Ocak Pazartesi günü okullar tatil mi olacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu kapsamında genel tatiller arasında yer alan 1 Ocak yılbaşı günü, tüm kamu ve özel sektör için resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Bu tatile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren okullar da dahildir.

OKULLAR YILDA KAÇ GÜN EĞİTİM VERİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaöğretim kurumlarında ders yılı iki döneme ayrılır. Ders yılının başlaması, birinci yarıyıl ikinci yarıyıl ve yaz tatilleriyle ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenir. Ders yılının 180 iş gününden az olmaması esastır. Ancak 180 inci iş gününün hafta arasına rastlaması durumunda ders yılının bitim tarihi, haftanın son iş gününe kadar uzatılır. Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu günlerle öğrencilerin törenlere katıldıkları resmî ve mahallî bayram günleri sayılarak hesaplanır. Bu tarihler göz önünde bulundurularak millî eğitim müdürlüklerince hazırlanacak çalışma takvimi valilik onayı ile yürürlüğe konur.