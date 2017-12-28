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    1 Ocak Pazartesi günü bankalar açık mı?

    Hürriyet Haber
    28.12.2017 - 14:06 | Son Güncelleme:

    1 Ocak Pazartesi gününün resmi tatil olması sebebiyle birçok kişi, bankalar açık mı sorusuna şimdiden yanıt arıyor. Alacakları cevaba göre hesap işlemlerini şimdiden yoluna koyacak olan vatandaşlar, pazartesi gününe iş bırakmayacak. Peki, 1 Ocak Pazartesi günü bankalar çalışıyor mu? İşte, 1 Ocak günü ve bankalar hakkında bazı bilgiler

    Bankalar 1 Ocak Pazartesi günü açık mı sorusu, hesap ve nakit işlemlerini şimdiden tamamlamak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, bankalar pazartesi günü açık mı olacak? İşte, işlemleri bulunan vatandaşları merakla araştırdığı bankalar hakkında detaylı bilgiler

    BANKALAR 1 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

    1 Ocak Pazartesi gününün yılbaşı dolayısıyla resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri ise bir sonraki mesai gününde işleme alınacak. Dolayısıyla hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 02 Ocak Salı günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek. Bazı illerde hafta sonu şubelerini açık tutan bankaların ise pazar günü açık olup olmayacağı bilinmiyor.

     

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