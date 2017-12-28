1 Ocak Pazartesi günü bankalar açık mı?

Bankalar 1 Ocak Pazartesi günü açık mı sorusu, hesap ve nakit işlemlerini şimdiden tamamlamak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, bankalar pazartesi günü açık mı olacak? İşte, işlemleri bulunan vatandaşları merakla araştırdığı bankalar hakkında detaylı bilgiler

BANKALAR 1 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

1 Ocak Pazartesi gününün yılbaşı dolayısıyla resmi tatil olması dolayısıyla banka şubelerinin tamamı kapalı olacak. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri ise bir sonraki mesai gününde işleme alınacak. Dolayısıyla hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 02 Ocak Salı günü saat 08.00 itibariyle gerçekleştirilebilecek. Bazı illerde hafta sonu şubelerini açık tutan bankaların ise pazar günü açık olup olmayacağı bilinmiyor.