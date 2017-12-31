1 Ocak Pazartesi Bankalar, kargolar ve PTT açık mı? Kargolar ve bankalar yarın çalışıyor mu?

Bankalar ve kargolar 1 Ocak'ta (yarın) çalışıyor mu sorusu, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu ve bankalar açık mı sorusuna alacakları cevaba göre harekete geçecek olan birçok kişi, sorgulamalarını internet üzerinden gerçekleştiriyor. Peki, 1 Ocak Pazartesi günü bankalar ve kargolar ve PTT açık mı olacak? İşte, detaylı bilgiler

BANKALAR YARIN ÇALIŞIYOR MU?

1 Ocak Pazartesi belirtildiği gibi tüm özel ve kamu kurumlara tatildir. Bu durumda tüm kamu ve özel bankalar da işleme kapalı olacaktır. EFT, havale gibi yapılan tüm bankacılık işlemleri 2 Ocak günü 08.00 civarında hesaplara yansıyacaktır. Bu nedenle 1 Ocak günü bankalar da kapalı olacak ve internet şubesi ve ATM'ler dışında bankacılık işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

PTT VE KARGOLAR 1 OCAK'TA AÇIK MI?

Kanunla belirlenen esaslara göre resmi tatil günlerinden olan yılbaşı tatilinde bütün resmi kurumlar (okul, hastane, ptt, sgk, üniversite ve bankalar) kapalı olacaktır. Hastanelerin acil bölümleri dışında resmi kurumlarda sadece nöbetçi bırakılmaktadır.