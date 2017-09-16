1 milyon yeni iş

TÜRKİYE’de haziran döneminde işsizlik oranı yüzde 10.2 ile çift haneli seyrini korurken, geçen yılın aynı dönemi ve mayıs ayına göre de değişim göstermedi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de istihdam 28.7 milyon kişi ile tarihi zirvesini gördü. Geçen yıl hazirana göre 1 milyon 52 bin yeni iş yaratılmış olması istihdam rekorunun kırılmasında etkili oldu. İşsiz sayısı da geçen yıla göre 124 bin kişilik artışla 3 milyon 251 bine yükseldi. İstihdamda en yüksek artış 341 bin kişi ile ticaret sektöründe yaşandı. İdari ve destek hizmetleri de 201 bin yeni istihdam yarattı.

TARİHİ ZİRVE

Mayıs, haziran ve temmuz aylarını içeren haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre gençlerde işsizlik 1.2 puan arttı, yüzde 20.6’ya çıktı. Her beş gençten biri hâlâ işsiz. İstihdam oranı da 0.9 puanlık artış ile yüzde 48 oldu. Bu oran da tarihi zirvesini gördü. Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre işgücü 1 milyon 176 bin kişi artarak 31 milyon 954 bine, işgücüne katılma oranı ise 1 puan artarak yüzde 53.4’e çıktı. İşgücüne katılım oranı da tarihi zirvede. İstihdam sayısı ve istihdam oranındaki rekorda hükümetin istihdam seferberliğinin de etkisi büyük. Hükümet üyeleri ocak-haziran döneminde 1.5 milyon kişilik yeni istihdam artışı olduğunu açıklamışlardı. İşgücüne katılım oranındaki artış ve orada da yaşanan rekor istihdam da rekor kırsa işsizlikteki düşüşü sınırlıyor.

Eğitim sektöründe istihdam geçen yıla göre 114 bin kişi azalmış. Ayrıca, kamu ve savunmada da 6 bin kişilik azalma var. Finansta ise istihdam 14 bin kişi azaldı.

DÜŞÜŞ ARTABİLİR

İŞ Yatırım Menkul Değerler Araştırma Bölüm Yönetmeni Muammer Kömürcüoğlu, istihdam tarafında haziranda kısmi bir toparlanma olduğunu dile getirerek “Ancak büyümedeki güçlenme ve istihdam teşvik paketine rağmen işsizlik oranında düşüş sınırlı. Sanayi istihdamında bir toparlanmanın olmaması da dikkat çekiyor. Üçüncü çeyrekte büyümedeki ivme kazancına bağlı olarak işsizlik oranındaki düşüş artabilir” dedi.

YIL SONU YÜZDE 11.7

KAPİTALFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, istihdam seferberliğinin ikinci safhasında Çalışma Bakanlığı’nın çalışmalarıyla işsizlik rakamının bir miktar daha aşağıya gelmesinin beklenebileceğini belirterek “Ancak yıl sonunda yüzde 11.7, 2017 ortalaması olarak da yüzde 11.2 işsizlik oranı tahmin ediyoruz” dedi.

GEÇİCİ İŞ İÇİN UZUN SIRA

Kilis’te İŞKUR, kentteki okullarda istihdam etmek üzere 200 kişinin 9 aylığına asgari ücret ve sigortalı olarak işe alınacağını duyurdu. Duyurunun ardından yüzlerce kişi, 18 Eylül’e kadar internet üzerinden de yapılabilecek işe girebilmek için, dün sabah erken saatlerden itibaren Ekrem Çetin Mahallesi’ndeki İŞKUR binası önünde kuyruğa girdi. Reşit ÇELEBİOĞLU/DHA