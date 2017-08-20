1 milyon m2 ‘Mahalle’

Geleneksel Türk mimarisine uygun olarak tasarlanan ‘Bizim Mahalle’ projesi sosyal ve kültürel tesislerden tematik çocuk oyun alanlarına, sağlık tesislerinden kütüphaneye, eğitim tesislerinden festival alanlarına, resmi kurumlardan ata sporları merkezine, kent müzesinden el sanatları merkezine, spor tesislerine kadar olan faaliyet alanlarıyla, gece gündüz yaşayan bir mahalle oluyor. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, projeyle ilgili şöyle konuştu: “Bu projede geçmişten gelen mirasımızı yeni nesillere taşımak için, sosyal birlik duygusunu ve özlenen mahalle yaşamını en üst seviyede sunmayı hedefliyoruz. Bizim Mahalle’de yatay mimari hakim olacak. Geleneksel Türk mimarisine uygun tasarlanan proje, mahalle mimarisine getirdiği yaklaşımla şehre değer katacak ve yapısal dokusu ile öne çıkacak.” Bizim Mahalle projesinin ihale süreçlerine de değinen Kurum, Bizim Mahalle için altyapı ihaleleriyle beraber toplamda 6 etap olacak şekilde ihale yapacaklarını belirtti. Kurum, “Bu bağlamda ilk etap ihalesini 26 Eylül, ikinci etap ihalesini de 28 Eylül tarihinde yapacağız” dedi.