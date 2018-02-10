1 milyon düve çiftçiye dağıtılacak

Fakıbaba, “Biz destek vereceğiz. 300 koyun Ziraat Bankasının, yani hükümetimizin desteklediği, cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın, bakanlarımızın desteklediği ama Tarım Bakanlığının da onlara destek çıkacağı çok önemli proje olacaktır. Artık hiçbir zaman bizim üreticimiz yalnız kalmayacak. Biz bunlara asgari ücretlerini de vereceğiz. Bunların sigortalarını da yaptırtacağız. Bunların ilaç paralarını da vereceğiz. Bunların yem paralarını da vereceğiz. Tabii ki onların kazanmaları bizim kazanmamızdır. Hayvan sayısının artması ithalatı etkileyecek ve önleyecek en önemli etkenlerin başında gelmektedir” diye konuştu. Türkiye’de önceden yavruyu doğuracak ana olmadığına işaret eden Fakıbaba, o anayı çoğaltmanın kendilerinin görevi olduğunu, bugünden itibaren o anayı çoğaltmak için uğraşacaklarını belirtti.

ANAYI İTHAL EDECEĞİZ

1 milyona yakın düveyi çiftçilere dağıtacaklarını aktaran Bakan Fakıbaba, “Hem içeriden hem dışarıdan bunu sağlayacağız. Yani kimse zannetmesin ki fiyatlar artacak. Arttığı zaman hemen ithalata geçeriz. Anayı ithal edeceğiz ama bizim ilk görevimiz içeride, gerçekten bu üreticilerimizin ellerindeki malları alıp onları daha fazla geliştirmek ve zengin etmektir. Aynı şeyi tarımda da düşünüyoruz. 250 Köy Projesinden bahsettik. Çiftçimiz diyor ki, ‘Şu ürünüm çok fazla bana destek ver.’ Ürünün fazlaysa niye bu ekimi yaptın? Ürün üretimi planlamasında bir hata var. 250 köyle biz bu planlamayı düzenleyeceğiz. Yani talebe göre arzı ortaya koyacağız. O zaman fazlasını ihraç edebileceğimiz bir şekle dönüştüreceğiz. Bunlar basit gibi görülüyor ama inanın Türkiye’nin önünü açacak önemli projeler olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. .