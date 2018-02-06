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1 milyon dolarlık kripto token kampanyası başladı!

Hürriyet Haber
06.02.2018 - 18:22 | Son Güncelleme:

Airdrop kampanyası düzenleyen Havven, projenin duyurulmasına yardım eden destekçilerin ödüllendirildiği ‘Airdrop’ kampanyasında 2 Milyon token’ı ücretsiz dağıtıyor.

Havven, merkezi olmayan (decentralized) ödeme ağı ve stablecoin’i için token satışlarına başlamadan önce, projeyi destekleyenlerin ödüllendirildiği ‘Airdrop’ kampanyasını başlattı. Toplam değeri 1 milyon doları aşan, 2 milyon token’in ücretsiz dağıtıldığı Airdrop programına katılan destekçiler, 28 Şubat 2018'de başlayacak token satışlarından önce, Havven token'ları hiçbir ücret ödemeden elde etme şansı yakalıyor. İlk 24 saatinde 50 bin katılımcıya ulaşarak Avustralya’nın ICO öncesi en büyük Airdrop kampanyasına dönüşen etkinliğe katılmak için airdrop.havven.io adresindeki formu doldurmak ve Havven’in Telegram kanalına katılmak yeterli oluyor.

Kripto ekonomilerin halen en büyük sorunu olan kısa dönemli dalgalanmalara çift tokenli sistemi ile adem-i merkeziyetçi ilk çözümü getiren Blockchain tabanlı Havven platformu, talebe göre düzenleme yapmaya olanak tanımayan sabit para politikası bulunan Bitcoin'in aksine, sistemin arz talep dengesine göre stabil hâle getirdiği bir stablecoin ve rezerv token kullanıyor.

Havven’in çift token sisteminde ani değer kaybı yaşanmıyor

Platformda Nomin adlı, alışverişe, aynı zamanda geleneksel veya kripto para dönüşümü ve transferi için kullanılmaya elverişli stabil token'lar ve onları destekleyen Havven adlı rezerv token'lar kullanılıyor. Günlük ekonomik ihtiyaçlarda kullanılabilecek kadar pratik bir kripto para birimi sağlamak üzere geliştirilen Havven, stablecoin modeliyle değerini istikrarlı biçimde koruyor. Havven'in katılımcılara ücretsiz token dağıtımı yapacağı ilk Airdrop kampanyası, platformun tanıtımına destek olan, aynı zamanda potansiyel ilk kullanıcıları olacak kripto para takipçilerine pazara çıkış öncesinde token elde etme fırsatı sunuyor.Havven tarafından düzenlenen Airdrop kampanyası çerçevesinde, 1 milyon dolar değerde Havven token'ları katılan kullanıcılara dağıtılıyor.

Token'ları potansiyel kullanıcılara daha geniş bir yelpazede dağıtabilmek için son aylarda sıkça kullanılan yöntemlerden biri olan Airdrop programları, token’ların bir kısmını ilk katılımcılara ücretsiz olarak dağıtarak viral bir etki yaratmayı ve aynı zamanda kullanıcılara platformun çıkış tarihinden önce sistemle etkileşim olanağı sunmayı amaçlıyor. Platformu kullanmak isteyen kullanıcıların ilgisi de bu yöntemle toplanıyor. Airdrop etkinliğine katılmak isteyen kullanıcıların, airdrop.havven.io adresine girerek kişisel bilgilerini ve Havven token satışı tamamlandığında ücretsiz alacakları token'ların gönderileceği Ethereum cüzdanı adreslerini belirtmeleri gerekiyor.

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