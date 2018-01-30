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    1 milyon çocuk geleceğin alfabesini öğrenecek 

    Hürriyet EĞİTİM
    30.01.2018 - 11:38 | Son Güncelleme:

    TEGV ile Google.org çocukların dijital becerilerini güçlendirmek amacıyla ‘Algo Dijital’ platformunu hayata geçirdi. ‘Algodijital.com’ sayesinde blok temelli kodlama gibi yeni nesil dijital eğitimlerin eğlenceli bir dille verilmesi amaçlanıyor. Platform sayesinde 1 milyon çocuk geleceğin dilini öğrenecek. 

    ‘Algo Dijital’ Platformu, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Google.org işbirliğiyle oluşturuldu. Bu sayede 1 milyon çocuğa kodlama öğretilmesi hedefleniyor. 6-14 yaş grubundaki çocuklar, karmaşık problemlerde sonuca ulaşmak için atılacak adımları eğlenceli oyunlar ve ‘Algo Dijital’ ile adım adım planlayabilecek. TEGV gönüllüleri ise projenin eğitimlerini alarak çocukların gelişimine katkı sağlayacak. Bütün TEGV noktalarında uygulanacak projenin üç yılda 2000’den fazla gönüllüye de ulaşması hedefleniyor. 

    Etiketler: Algo Digital , Kodlama eğitimi
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