Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>1 milyon 478 bin TL'lik ikramiyenin sahibi henüz ortaya çıkmadı

    1 milyon 478 bin TL'lik ikramiyenin sahibi henüz ortaya çıkmadı

    İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL (DHA)
    30.09.2017 - 09:40 | Son Güncelleme:

    MİLLİ Piyango'nun Şans Topu çekilişinde 5+1 sihirli rakamı kuponuna işaretleyen, Avcılar'da oturan ve 1 milyon 476 bin 93 lira 50 kuruş ikramiye kazanan talihli merak konusu oldu.

    Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde şanslı rakamlar; 1, 6, 8, 17, 31 ve artı 4 olarak sıralandı. Bu rakamları Türkiye'de bilen bir kişi kuponu ile 1 milyon 476 bin 93 lira 50 kuruş ikramiye kazandı.

    Bu kuponun İstanbul Avcılar'da Merkez Mahallesi'nde Mükremin Hızar'ın 10 yıldan bu yana işlettiği şans oyunları bayiine yatırıldığı açıklandı. İşyeri sahibi Hızar, aradan geçen 3 gün içerisinde herkes gibi kendisinin de büyük ikramiyenin sahibini merak ettiğini anlatırken, şöyle dedi:
    ''Talihli devamlı müşterilerden biridir. Dışarıdan değil buradan birisidir. Parasını inşallah güle güle kullanır. İnşallah bizi de görür. Gönlünden ne koparsa derim. Bir insanı mecbur kılamazsınız. Bizi de görürse iyi olur derim. Bu toplanan herkesin ortak olduğu bir kutuya atılan bir para. Ben de oynuyorum. Ama bize çıkanlar küçük ikramiyeler. İnşallah bize de gelir sıra. Bana göre yüzde 85 makinede oynanmıştır. Henüz parayı almamış. Biz de müşterilerimiz gibi talihliyi merak ediyoruz.''

     

    Etiketler: şans topu , ikramiye , şans oyunları , Milli Piyango
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri