1 milyarlık projede tercih müşterinin

Kentsel dönüşüm kapsamında hayata geçen projede evlerin, ofislerin ve ortak alanların özelliklerini ve detaylarını projeden alım yapanlar belirleyecek. ‘Proje Sensin’ uygulaması için özel bir aplikasyon hazırlayan şirket müşterileri dinleyip beklentilere göre hareket edecek. Daire içlerinde boya renklerinden kapılara, zeminlerden mutfak dolaplarına kadar birçok detay alıcının isteğine göre yapılırken, sosyal alanlarda da ne istenildiğine yine müşteri karar verecek. Böylece proje tamamlanınca atıl alanların olmasının önüne geçilecek.



Projenin değerinin yaklaşık 1 milyar lira olduğunu belirten Obaköy Gayrimenkul Genel Müdürü Fatih Küçükcan, “Projemizde 4 blokta 1080 konut ve ofis yer alıyor. Bunların 480’i bize, diğeri hak sahiplerinin. Konutların yüzde 35’i satıldı. Şimdi 230 ofisi satışa çıkardık. Ofislerin metrekare fiyatı 8 -12 bin lira, konutların ise 7-12 bin liraya arasında değişiyor” dedi.