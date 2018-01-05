1 milyar harcadık ama AB bize destek vermedi

BAKAN Szijjarto, Schulz’un temel gerçekleri bilmediğini, ülkesinin, Schengen bölgesinin dış sınırlarını korumak için ciddi çabalar harcamasına rağmen Schulz’un sürekli Macaristan’a arkadan ‘çelme taktığını’ iddia etti.

Ülkesinin attığı adımlarla sadece Macarları değil özellikle AB ve Almanya’yı da koruğunu buna rağmen AB’nin Macaristan ile dayanışma göstermediğini savunan Szijajrto, “Bugüne kadar Schengen bölgesinin dış sınırlarını korumak için 1 milyar euro harcadık. Macar sınır koruması Almanya ve tüm AB’yi korumasına rağmen AB Komisyonu bu masrafın bir kısmının bile karşılanmasına karşı çıktı” diye konuştu.





SCHULZ NELER SÖYLEMİŞTİ?

Schulz, daha önce de Macaristan’ın mülteci siyasetini eleştirerek “AB fonlarından para istemek söz konusu olunca Macaristan ve Polonya Avrupa dayanışmasına ‘Evet’ diyor ama söz konusu mülteciler olunca dayanışmaya ‘Hayır’ diyorlar” açıklamasını yapmıştı.

‘BİR KİŞİYİ BİLE ALMADILAR’

Schulz’un konu hakkındaki, “Macaristan ve Polonya son dönemde Avusturya’nın da desteği ile mülteci konusu sanki sadece Almanya’nın sorunuymuş gibi davranıyor ve bu kabul edilemez. Almanya ve bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke bu konuda ciddi çaba göstermesine rağmen diğerleri bir tane bile mülteci kabul etmek istemiyor. Macar Başbakanı Viktor Orban mülteci siyaseti konusunda tehlikeli bir mantık izliyor. AB herkesin istediği gibi davranabileceği bir süpermarket değildir bilakis hukuk topluluğudur” ifadeleri tepki çekmişti.