1 milyar dolarlık dönüşüm hedefi

Şirket, Kağıthane’de 108 bağımsız bölümden oluşan projesini teslim ederken, Çağlayan’da 140 üniteden oluşan projesini ise haziran ayında teslim edecek. 3 projenin inşaatına ise devam eden Mint, 6 adet dönüşüm projesinde de anlaşma sürecinin sonuna geldi. Bu projelerle birlikte 2019 yılında 250 milyon dolarlık yatırım değeri oluşturacaklarını kaydeden Mint Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Altıoğlu, inşaatı süren Mint E5 Kağıthane ve Mint Şişli projelerini satışa sunduklarını söyledi. ‘Ada bazlı’ dönüşüm yaptıklarını vurgulayan Altıoğlu, binaları su, elektrik, ısınma gibi enerjilerden tasarruf yapacak şekilde donattıklarını ifade etti. Mint E-5 Kağıthane projesi 10 bin 400 metrekare inşaat alanında yükselirken, toplam 101 daire içeriyor. Metrekaresi ortalama 7 bin 600 liradan satışa sunulan projede satış fiyatları ise 294 bin liradan başlıyor. Projenin Kasım 2018’de teslim edilmesi planlanıyor. Şişli’de bulunan Mint Şişli projesi ise, 8 bin metrekarelik inşaat alanında hayata geçiriliyor. Ortalama metrekare satış fiyatlarının 8 bin 200 lira olduğu projenin fiyatları ise 338 bin liradan başlıyor.

‘KONUT ALAN KAZANIR’

Bankacılık kökenli olduklarını kaydeden Altıoğlu, orta ve uzun vadede sabit gelirli çalışanlar için en pozitif yatırım aracının konut olacağını söyledi. Özellikle Haliç-Boğaz hattına dikkat çeken Altıoğlu, 15 yıl içinde bu bölgede yasal sorunu olmayan konut alımının iyi bir getirisi olacağını dile getirdi. Altıoğlu, “Bankaya 100 lira koyup onun üzerinden faiz almak var, bir de cebinizdeki 100 liraya ek olarak 200 lira çekip konut almak var. Bu 300 lira üzerinden gelecek prim, diğerinden daha yüksek olacaktır” dedi.