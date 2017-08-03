1 milyar dolara tamamladı

Türkiye’de şu ana kadar 10 şirkete toplamda 1 milyar dolarlık yatırım yapan The Abraaj Group, Acıbadem Hastaneleri, Acıbadem Sigorta, Hepsiburada ve Fibabanka’dan sonra portföyüne küresel olarak taşımacılık ve lojistik hizmetleri veren Netlog’u da ekledi. Düzenlenen basın toplantısında konuşan The Abraaj Group Ortağı Omar Syed, Türkiye’deki ekonomik büyümeye işaret ederek, “Türkiye’de de şehirler hızlı büyüyor. Türkiye bizim için önemli bir pazar. Türkiye ayrıca bölgenin önemli bir merkezi. Türkiye’de çok iyi yatırım fırsatları var. Türkiye’de sağlık, perakende ve fintech alanlarına yatırım yapacağız” dedi.

10 YATIRIM YAPTIK

Abraaj Group Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı Selçuk Yorgancıoğlu, Netlog’a yapılan yatırımın Türkiye’de bir lojistik şirketine yapılan en büyük yatırım olduğunu belirterek, “Türkiye’de toplam 1 milyar dolarlık 10 yatırım yaptık, 5’inden çıkış yaptık” dedi. Netlog Başkan Yardımcısı Gökalp Çak ise, lojistiğin çok kapsamlı bir işlem olduğunu belirterek, son 6 yıl içerisinde Netlog’un Türkiye’de lojistik sektöründe en büyük şirket olduklarını kaydetti.

‘YATIRIMCILAR BİR SIKINTI YAŞAMAYACAKLAR’

BAŞBAKANLIK Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı (TYDTA) Başkanı Arda Ermut, geçen hafta Almanya ile yaşanan ilişkilere değinerek, “Biz bu ilişkilerden dolayı sıkıntı yaşadık, bu olay yüzünden yatırımlarımız vardı, kaçıyoruz’ diyen bir tane bile yatırımcı yok” dedi. Ermut, “Portföyümüzdeki projelerin yüzde 10’u Alman şirketlerinin. Yani dünya görüştüğümüz şirketlerin, yüzde 10’u Alman şirketlerden oluşuyor” dedi.