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1 milyar 700 milyon dolarlık termik santral

İHA
27.10.2017 - 09:52 | Son Güncelleme:

Çin sermayesiyle yapılacak ve 1320 MW kurulu güce sahip olacak santralde yılda 10.5 milyar kilowatt elektrik üretilecek.

Emba Hunutlu Termik Santrali ile Yumurtalık ilçesine 1 milyar 700 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirecek.

Firma yöneticileri, santralin bölgenin tarihine ve doğal güzelliklerine zarar vermeden, en son teknolojiye uygun inşa edileceğini, sağlam, güvenli, verimli ve çevre dostu olacağını ifade etti.

Yumurtalık ilçesinde 1320 MW kurulu güce sahip olacak, yılda 10.5 milyar kilowatt elektrik üretecek Emba Hunutlu Termik Santral inşaatını gerçekleştirecek olan Mor Group Yönetim Kurulu Başkanı Songül Bayram ile yatırımcı Çinli firma Şangay Elektrik Şti. ve Çinli CPI Power Engineering Co. Ltd. firması yetkilileri Vali Mahmut Demirtaş’ı ziyaret etti.

Mor Group Yönetim Kurulu Başkanı Songül Bayram ile yatırımcı Çinli firma yetkilileri, Çin sermayesiyle yaptırılan 1320 MW kurulu güce sahip olacak ve yılda 10.5 milyar kilowatt elektrik üretecek olan termik santral projesinin gerçekleştirilmesiyle; başta Adana olmak üzere, bölge ekonomisine ve ülkenin kalkınmasına büyük katkı sağlanacağını söyledi.

Proje sahibi Emba Elektrik Üretim A.Ş. tarafından hayata geçirilen ve elektrik üretimi yapacak Emba Hunutlu Termik Santrali ile Yumurtalık ilçesinde 1 milyar 700 milyon dolarlık yatırım gerçekleşeceğini kaydeden firma yöneticileri, santralin Yumurtalık bölgesinin tarihine ve doğal güzelliklerine zarar vermeden, en son teknolojiye uygun inşa edileceğini, sağlam, güvenli, verimli ve çevre dostu olacağını ifade etti.

Vali Demirtaş ise Adana’nın yerli ve yabancı yatırımlarla buluşmasına büyük önem verdiklerini belirterek, yerli ve yabancı yatırımcıları enerji başta olmak üzere her açıdan sahip olduğu zengin potansiyel ile dikkati çeken Adana’ya yatırım yapmaya çağırdı.

Vali Mahmut Demirtaş, doğaya ve çevreye zarar vermeyen enerji yatırımlarının Adana’da gerçekleştirilmesinin sevindirici olduğunu ifade ederek, "Yatırımcılarımızın kolaylaştırıcıları olmaya büyük özen gösteriyoruz. Bu termik enerji santralinin ilimize ve bölgemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yatırımcılarımızın daima yanlarında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bu önemli enerji yatırımı şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

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