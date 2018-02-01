1 metre karda operasyon

Güvenlik güçleri, Beytüşşebap yakınlarında bulunan, kar kalınlığının bir metreyi aştığı 2 bin 850 rakımlı Kato Dağı'nda didik didik terörist arıyor. Soğuk hava ve zorlu arazi şartlarında yürütülen operasyonda Mehmetçiğe güvenlik korucuları da destek veriyor. Teröristlerin kış üslenmesine karşı bölge, sürekli kontrol altında tutuluyor. Mehmetçik ile birlikte teröristlerin sığınak olarak kullanabileceği mağaraları arayan güvenlik korucuları eli tetikte sürekli gözetleme yapıyor.



Hakkâri ve Şırnak arasında bulunan bölgeyi PKK'lılardan temizlemeye kararlı olduklarını anlatan güvenlik korucuları, metrelerce kar ve soğuk havanın kendilerini yıldırmadığını belirterek, Suriye'nin Afrin kenti ile Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerin kamplarının bulunduğu Kandil ve Zap bölgelerine gitmeye hazır olduklarını söyledi. m DHAŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi yakınlarındaki Kato Dağı'nda güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere yönelik operasyonları sürüyor.



Güvenlik güçleri, Beytüşşebap yakınlarında bulunan, kar kalınlığının bir metreyi aştığı 2 bin 850 rakımlı Kato Dağı'nda didik didik terörist arıyor. Soğuk hava ve zorlu arazi şartlarında yürütülen operasyonda Mehmetçiğe güvenlik korucuları da destek veriyor. Teröristlerin kış üslenmesine karşı bölge, sürekli kontrol altında tutuluyor. Mehmetçik ile birlikte teröristlerin sığınak olarak kullanabileceği mağaraları arayan güvenlik korucuları eli tetikte sürekli gözetleme yapıyor. Hakkâri ve Şırnak arasında bulunan bölgeyi PKK'lılardan temizlemeye kararlı olduklarını anlatan güvenlik korucuları, metrelerce kar ve soğuk havanın kendilerini yıldırmadığını belirterek, Suriye'nin Afrin kenti ile Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlerin kamplarının bulunduğu Kandil ve Zap bölgelerine gitmeye hazır olduklarını söyledi.