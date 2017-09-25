1 metre boyundaki Kuzu Şevki görenleri şaşırtıyor!

Yurdakul Ailesi’nce Ankara'da 11 yıl önce sokaktan alınarak sahiplenilen ve "Şevki" ismi verilen kedi, zamanla diğer cinslerine göre daha fazla büyüdü.

Bunun üzerine obezite endişesiyle veterinere götürdükleri evcil hayvanlarının, Norveç orman kedisi ile Ankara kedisinin kırması olduğunu öğrenen Yurdakul çifti, zamanla kedilerinin görüntüsüne alıştıklarını anlattı.

Semih Yurdakul, "Normal bir kedinin boyutlarına göre daha büyük bir kedi. Ancak kedimizin obezite sorunu yok. Tamamen fit bir bedene sahip. Kalın patileri ve geniş bir gövdesi var. Kükremeye yakın bir miyavlaması var. Çok sakin ve sabırlı bir kedi. İnsanlarla oturmayı, uyumayı çok sever" dedi.