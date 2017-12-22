1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı ama o suçunu kabul etmedi

OSBORNE, Londra’daki Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Toplam 15 dakika süren duruşmaya, tutuklu bulunduğu Belmarsh Cezaevi’nden görüntülü kamera sistemiyle katılan Osborne, hakkındaki ‘terör bağlantılı cinayet’ ve ‘cinayete teşebbüs’ suçlamalarını reddetti. Osborne’un yargılanmasına, Londra’daki Woolwich Ağır Ceza Mahkemesinde ocak ayında görülecek duruşmayla devam edilecek.

İngiliz vatandaşı Darren Osborne, 18 Haziran gecesi Londra’nın kuzeyindeki Finsbury Park semtinde kiraladığı kamyoneti ‘Müslüman Refah Evi’ndeki teravih namazından çıkan cemaatin üzerine sürmüştü. Saldırıda 51 yaşındaki Makram Ali olay yerinde hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, Osborne, saldırı sırasında, “Bütün Müslümanları öldürmek istiyorum” diye bağırmıştı.