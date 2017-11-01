1 Kasım Çarşamba TRT 1 yayın akışı!

TRT 1 yayın akışı merakla araştırılmaya devam ediyor. On binlerce kişinin takip ettiği Diriliş Ertuğrul dizisinin yayınlanacağı TRT 1 yayın akışında, 1 Kasım tarihinde birçok program da yer alacak. Peki, TRT 1 yayın akışında neler yer alacak? İşte, program detayları
TRT 1 YAYIN AKIŞINDA NELER VAR?
Leyla ile Mecnun
Saat: 00:45 - 02:20 (95 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Aynı gün, aynı hastanede doğan Leyla ile Mecnun, yıllar sonra tekrar karşılaşır.
1'de Bugün
Saat: 02:20 - 02:30 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...
Yeşil Deniz
Saat: 02:30 - 04:30 (120 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Küçük bir Ege kasabasında yaşanan birbirinden komik olaylar...
1'de Bugün
Saat: 04:30 - 04:40 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...
Bir Yastıkta Kocayalım
Saat: 04:40 - 05:50 (70 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Çıkış yolu bulamayan evli çiftlerin sorunlarına çözüm bulunuyor.
Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
Saat: 05:50 - 07:10 (80 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sağlıklı yaşama dair her şey konuşuluyor.
İyilik Kulübü
Saat: 07:10 - 07:50 (40 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Her bölümde özel durumu olan bir çocuğun hayali gerçekleştiriliyor.
Yeşil Deniz
Saat: 07:50 - 10:10 (140 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Küçük bir Ege kasabasında yaşanan birbirinden komik olaylar...
1'de Bugün
Saat: 10:10 - 10:20 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...
Beni Böyle Sev
Saat: 10:20 - 12:50 (150 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Yolları İstanbul'da kesişen Ömer'le Ayşem'in aşk öyküsü...
Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
Saat: 12:50 - 14:35 (105 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Sağlıklı yaşama dair her şey konuşuluyor.
1'de Bugün
Saat: 14:35 - 14:45 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...
Bir Yastıkta Kocayalım
Saat: 14:45 - 16:35 (110 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Çıkış yolu bulamayan evli çiftlerin sorunlarına çözüm bulunuyor.
1'de Bugün
Saat: 16:35 - 16:45 (10 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Dizi setlerinden görüntüler, oyuncularla röportajlar...
Hakkını Helal Et
Saat: 16:45 - 18:55 (130 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Hayatı güzelleştiren, insanı değerli kılan ve yüreklere dokunan hikayeler ekrana taşınıyor.
Hava Durumu
Saat: 18:55 - 19:00 (5 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Yurtta tüm illerin, dünyada ise bazı merkezlerin hava durumu veriliyor.
Ana Haber
Saat: 19:00 - 19:55 (55 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Türkiye ve dünyanın politika, ekonomi, kültür sanat gündeminden sıcak gelişmelere yer veriliyor.
Doğrusu Ne?
Saat: 19:55 - 20:00 (5 dakika)
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Sosyal medyada her gün karşılaştığımız haberler ne kadar doğru?
Diriliş Ertuğrul
Saat: 20:00 - 23:30 (210 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Ertuğrul Gazi ve bir milletin diriliş hikâyesi anlatılıyor.
Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Saat: 23:30 - 01:00 (90 dakika) c
Tür: Haber & Aktüalite
Özet: Yaratılışa ait sırlar; bilim, din, semboller, tarihi gerçekler ve kadim bilgiler ışığında sorgulanıyor.
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