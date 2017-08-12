1 haftada 1500 talep

AVRUPA Konutları markasını İstanbul’un Anadolu yakasına taşıyan Artaş İnşaat, Ümraniye Yamanevler’de 11 blokta 1.672 konut, 2 ofis bloğu ile 38 ticari ünitenin yer alacağı yeni projesini satışa çıkardı. Yeni projelerine 1.2 milyar lira yatırım yapacaklarını belirten Artaş İnşaat ve Avrupa Konutları Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, “Projemiz kısa sürece yoğun ilgi gördü. Bir haftada 1500 ön talep geldi. 200 konutun ise satışı yapıldı. Çeşitli bütçelere özel ödeme planı da sunuyoruz.Yüzde 30’u peşin ödenmesi durumunda 36 aya kadar senet imkanı sunuyoruz. Ayrıca peşin ve banka kredili alımlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz” diye konuştu. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerinin yer aldığı Avrupa Konutları Yamanevler’de dairelerin büyüklükleri 75 metrekare ile 248 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Fiyatlar ise 484 bin liradan başlıyor.

DUBAİ’DE DE TANITACAK

Süleyman Çetinsaya, Avrupa Konutları Yamanevler projesini eylül ayında Dubai’de yapılacak gayrimenkul fuarları Cityscape’te de görücüye çıkaracaklarını söyledi. 472 bin metrekare inşaat alanına sahip Avrupa Konutları Yamanevler projesinin İstanbul’un önemli caddelerinden olan Alemdağ Caddesi’ne cephesi olacağını belirten Çetinsaya, ayrıca projenin çeşitli ulaşım seçeneklerine yakınlığıyla da dikkat çekeceğini dile getirdi.

Süleyman Çetinsaya, “Projemiz 2020 model. Bu bölgenin en nitelikli projesi olarak öne çıkacak. Hiçbir proje satış olmaz diye ağustos ayında lansmana çıkmaz. Projemize ve markamıza güvenimiz tam. Kısa sürede satışları tamamlamayı öngörüyoruz. Konut alıcısı ve yatırımcısı yoğun ilgi gösteriyor” diye konuştu.

SANAYİDEN DÖNÜŞÜM

Projenin bulunduğu alanda Ümran Boru fabrikasının yer aldığını anlatan Süleyman Çetinsaya, firmayla yüzde 50-50 ortaklık yaparak projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Çetinsaya, projenin kentsel dönüşümle hayata bulduğunu kaydederek, bu nedenle KDV’nin yüzde 1 olarak uygulanacağını ifade etti. Oryataş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Buğdaycı, Ümran Boru’yu Akçakoca’da yer alan diğer fabrikalarına taşıdıkları bilgisini verdi. Buğdaycı, “Ümran Boru, Türkiye’nin belli başlı önemli projelerinde yer alıyor. Günde 40-50 TIR geliyordu. Şehrin içinde kaldığımızı fark ettik. Buradaki fabrikamızı 25 milyon lira ek yatırımla Akçakoca’ya taşıdık” dedi.

METROYA KOMŞU

AY sonunda hizmete girmesi planlanan Yamanevler ve Çakmak Metro duraklarının ortasında yükselen Avrupa Konutları Yamanevler, TEM Otoyolu’na 1 km, E – 5 Otoyolu’na 7 km, Ataşehir Finans Merkezi’ne ise 5 km mesafede bulunuyor. Avrupa Konutları Yamanevler’de; yüzme havuzları, koşu parkuru, fitness merkezi, tenis kortları, basketbol sahaları, mini futbol sahası, çok amaçlı saha gibi donatıların yanı sıra 9 bin metrekarelik yansıma havuzları ile geniş peyzaj alanlarına yer veriliyor. Mimarisinde SPDO Mimarlık – Sabri Paşayiğit’in imzası bulunan projede inşa çalışmaları hızla devam ediyor.