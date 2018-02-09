1 günde 5 köy alındı

Genelkurmay Başkanlığı, Türk savaş uçaklarının taarruzlarında terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 19 hedefin imha edildiğini duyurdu. Hava taarruzlarının Bafilun Dağı, Şeyh Huruz ve Kefer Cenne köyleri, Şeran, Cinderes ve Raco beldelerine yönelik olduğu öğrenildi.

Vurulan yerler arasında terör örgütünün sözde yerel asayiş komutanlık binasının da olduğu ileri sürüldü. Genelkurmay dün 34 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, “Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1062 olmuştur” bilgisini verdi.

İLERLEYİŞ SÜRDÜ

Kara birliklerinin en fazla sıcak çatışmaya girdiği bölge Şeyh Huruz yamaçları oldu. Terör mevzileri savaş uçaklarının yanı sıra Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla (ÇNRA) yumuşatıldıktan sonra komandolar ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri kimi zaman sıcak çatışmaya girerek ilerleyişini sürdürdü. Cinderes’e bağlı Eşkan, Dükkan ve Nisriyye köyü ve tepesi ile Şeyh Hadid beldesine bağlı Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri kurtarıldı.

Kritik bölge olarak görülen Bafelyun Tepesi’nin teröristlerden alınmasına yönelik operasyon başlatıldığı bildirilirken, yine Afrin’in teröristlerin denetiminde olan, Türkiye’ye roket ve havan saldırılarının yapıldığı bilinen Kefer Cenne köyünün de ele geçirilmesi için taarruz başlatıldığı kaydedildi.