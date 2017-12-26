1 Ekim’den sonra 3 bin şirket taşındı

İSPANYA’nın özer bölgesi Katalonya’da geçen hafta yapılan meclis seçimlerinde ayrılıkçı partiler hükümet kurma çoğunluğuna ulaştı. Bağımsızlık yanlıları oy oranı olarak yüzde 50’nin altında kalsa da seçim sistemi nedeniyle 70 sandalye elde etti ve hükümeti kurmak için gerekli minimum sayı olan 68’i geçti. 2015 seçimlerinde 72 sandalye kazanan ayrılıkçı partiler, güç kaybetse de iktidarda tutunmayı başardı.

Seçim sonucu, bağımsızlık ilanı sonrası görevden alınan, hakkında tutuklama kararı çıkarılan Katalonya İçin Birlikte Koalisyonu lideri ve eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont’a yeniden başkanlık yolunu açsa da bağımsızlık referandumu ile başlayan ve bazı siyasetçilerin tutuklanmasıyla devam eden krize çare olmadı. Bu durumun, hem bölge hem de İspanya genelinde ekonomi ve siyasetin olumsuz etkilenmesine neden olacağı belirtiliyor.

ÖNEMLİ BİR ETKİSİ OLMADI

1 Ekim’deki referandumun ardından da Katalonya’da 3 binden fazla şirket, merkez ofisini başka yere taşırken, 2 bin 587 kişi de işten çıkarılmıştı. Berenberg Avrupa Ekonomisti Carsten Hesse, şartların, Katalonya’nın ekonomi ve yatırımları için zorlu olmaya devam ettiğini söyledi. Hesse, Katalonya ekonomisinin İspanya’nın büyümesinin yüzde 20’sini oluşturduğunu ifade ederek, yavaşlayan bir Katalonya ekonomisinin İspanya için geniş çapta kötü olduğunu ancak güçlü olan İspanya ekonomisinin büyümeye devam ettiğini belirtti. Hesse, İspanya’nın ekonomik güven endeksi gibi en son göstergelerinin, Katalonya’dan kaynaklanan politik kargaşanın İspanya ekonomisine önemli bir etkisi olmadığını gösterdiğini kaydetti.

AYRILIKÇILAR DİKKATLİ OLMALI

İspanya’nın 2018’de yüzde 2.8, 2019’da da yüzde 2.7 büyüme kaydedeceği öngörüsünde bulunan Hesse, İspanya’da tahvil piyasasının da destekleyici konumda olduğunu vurguladı. Hesse, euro/dolar paritesinin de Katalonya’daki seçim sonuçlarına sınırlı bir tepki verdiğini söyledi.

Hesse, eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont’un seçimlerde beklenenden daha iyi performans gösterdiğini ancak ayrılıkçıların başarısının sınırlı olduğunu ve dikkatli adım atmaları gerektiğini vurguladı.

Seçim sonuçlarının, seçmenlerin tek taraflı bir bağımsızlığı desteklemediğini gösterdiğini belirten Hesse, tek taraflı bağımsızlık ilanının işe yaramayacağını, AB ve Madrid’in bu sonucu desteklemeyeceğini söyledi.

Hesse, seçim sonuçlarının Katalonya ekonomisi için yıkıcı sonuçlara sebep olabileceğini ifade ederek, Katalonya’nın, Bask Bölgesi gibi uzun vadede daha fazla özerklik alabileceğini kaydetti.