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‘1 dolarlık’ ihracatçı önlemi

Hacer BOYACIOĞLU-ANKARA
01.01.2018 - 20:49 | Son Güncelleme:

NİSAN ayında seçimleri yenilenecek olan Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne (TİM) bağlı birliklerde oy kullanacak üyeler için kritik koşullar getirildi.

Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan değişikliklerin amacının seçimlere kısa bir süre kala “1 dolarlık” sembolik ihracatla bile sisteme dahil olup oy kullanan ancak gerçekte ihracatçı olmayanları engellemek için yapıldığı belirtiliyor. Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında önceki gün yürürlüğe giren değişikliklere göre, artık ihracatçı birliklerinde genel kurul üyesi olabilmek için, son 2 yıl itibariyle birliğin üyesi olma, üyelik yükümlülüklerini yerine getirme ve üyesi olduğu birlik üzerinden 5 bin dolar fiili ihracat yapma şartı aranacak. Üye sayısı 50’in altında olan birliklerde ise 5 bin dolar şartı aranmayacak. İlk seçimlerde uygulanacak olan düzenlemelerin bir benzeri TOBB seçimleri için de yapılmış ve oda ve borsa seçimlerinde oy kullanabilmek için 2 yıllık üyelik şartı getirilmişti.

Ekim ayı sonunda, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı da (PAGEV), ihracatçı birliği seçimlerinde manipülasyon olabileceği iddiasıyla, birlikler için TOBB’daki gibi 2 yıl sınırı getirilmesini istemişti. PAGEV’in Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’ye yazdığı mektupta, birliğe yeni üye yapıldığı böylece de bu firmaların seçimlerde oy kullandığı belirtilmişti.

Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz ağustos ayında, TİM ve ihracatçı birlikleri yönetimlerinde görev süresinin iki dönem ile sınırlandırılmaması için yapılan itirazı reddetti. Mahkemenin kararı ile birlikte, TİM’de 60 birlikten 40’ının başkanının nisan ayında yapılacak seçimlerde değişmesi kesinleşti. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de, mahkeme kararı doğrultusunda, yeni dönemde TİM Başkanlığını bırakacak.

Etiketler: Türkiye İhracatçılar Meclisi , gazetehaberleri
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