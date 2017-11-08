1 depo 20 TL zamlı doluyor

Bu yıl, benzin fiyatlarına sadece 7 kere indirim gelirken tam 12 kere zam yapıldı. Yılbaşında ortalama 45 litre olan bir depo, 232.65 liraya dolarken bugün 252.45 liraya doluyor. Yani 10 ayda 1 depo benzin için 20 TL fazla para veriyoruz.

YÜZDE 60.54’Ü VERGİ

Benzin pompa fiyatı belirlenirken öncelikle vergisiz ürün fiyatının tespiti için Türkiye Avrupa merkezli piyasayı takip ediyor. Bu piyasanın adı Platts European Market Scan. Buradaki günlük fiyatlar ile dolar kurundaki değişiklikle formülasyon elde ediliyor. EPDK’nın raporlarına göre bir litre benzinin pompa fiyatının yaklaşık yüzde 60.54’ü vergi, yüzde 29.13’ü ürün maliyeti ve yüzde 10.33’ü de bayilerin kar marjı ile gelir payından oluşuyor. Yeni pompa fiyatımız 5.61 liranın da 3.39 lirası vergiye, 1.63 lirası ürün fiyatına, 0.59 lirası dağıtıcı ve bayi gelir payı ile kar marjına gidiyor.

PETROL DURMUYOR

ÖTE yandan benzin zamlanırken Suudi Arabistan endişeleri, küresel petrol talebinin artacağı beklentileri ile uluslararası petrol fiyatları da iki yılın zirvesinde geziyor. Yılbaşında 55.68 dolar olan Brent petrol dün 63.67 dolara kadar çıktı. Ve bu yüzde 14.4’lük bir yükselişe işaret ediyor. Öte yandan ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu ve gelecek yıla yönelik petrol fiyatları tahminlerini yükselttiğini duyurmuştu. EIA, Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 53 dolar, gelecek sene 56 dolar seviyesinde olmasını bekliyor.

DOLARDA YİNE ZİRVE

DOLARr, dün Ocak 2017 sonrası ilk kez 3.90 lirayı aştı ve bankalararası piyasada günün son işlemleri 3,8772 liradan yapıldı. 2 Ocak’tan bugüne ise dolarda değer artışı yüzde 9.74’ü buldu. Başbakan Binali Yıldırım’ın ABD ziyaretini takip eden piyasalarda henüz vize sorununa yönelik çözüm olmaması dolardaki dalgalanmayı arttırıyor. Borsa İstanbul’da ise bankacılık hisselerinden kaynaklı bir düşüş var.