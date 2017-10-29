Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>1 ayda 2.5 ton altın yastık altından çıkarıldı

1 ayda 2.5 ton altın yastık altından çıkarıldı

Hürriyet Haber
29.10.2017 - 21:29 | Son Güncelleme:

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Hazine’nin altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının ilk ihraç dönemini başarıyla tamamladıklarını belirterek, “4 haftalık ilk talep toplama döneminde 12 bin 800 vatandaşımızın, 370 milyon lira değerindeki, yaklaşık 2.5 ton altınını yastık altından çıkardık” dedi. Şimşek, daha önce yaptığı açıklamalarda yastık altında 2 bin 200 ton ve 300 milyar lira değerinde altın bulunduğunu tahmin ettiklerini belirtmişti.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 81 ilde, 2 Ekim’de başlayan ve 4 etap halinde gerçekleştirilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasında talep toplama sürecinin 27 Ekim’de başarıyla tamamlandığına işaret ederek, Hazine tarafından ilk kez vatandaşa yönelik yapılan bu ihraçların büyük ilgi gördüğünü söyledi.

4 haftalık ilk talep toplama dönemi sonunda 12 bin 800 vatandaşın, 370 milyon lira değerinde, yaklaşık 2.5 ton (2 bin 462 kilogram) altınını yastık altından çıkararak, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası aldığını dile getiren Şimşek, bir ay gibi kısa sürede yastık altından ekonomiye kazandırılan bu tutarın başarı olduğunu vurguladı. Şimşek, gelen taleplerin yarısından fazlasının altına dayalı kira sertifikasına yönelik olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Konu altın olunca beklediğimiz gibi kadınlarımızın ilgisinin erkeklerden daha yüksek olduğunu gördük. İlgi, ihracın bir defaya mahsus bir uygulama olmaması gerektiğini de teyit etmiştir. Bu projeyi milli bir proje olarak  görüyoruz. Dolayısıyla daha da geliştirerek, ülkemizin ekonomik refahına katkı sağlamak, kaynak ihtiyacında dışa bağımlılığı azaltmak ve tasarrufları artırmak amacıyla önümüzdeki dönemde de bu ihraçlara devam etmeyi planlıyoruz.”

Etiketler: Mehmet Şimşek , gazetehaberleri
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri