1 ayda 18 bin adet ceza... 'Ben de 150 ceza yazdım'

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Ekim Ayı Meclis Toplantısı’na İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın konuk oldu. Aşkın, İzmir’de görev yaptığı 1 yıllık dönemde gerçekleştirdiği bazı çalışmalarla ilgili bilgi verdi, soruları yanıtladı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’nde kent içi trafikle ilgili 450 personel, bölge trafikte ise 250 personel olduğuna dikkat çeken Hüseyin Aşkın, "Bu personel sayısı ile trafik denetlenmesinde yetersiz kalıyoruz. İzmir’de toplam 1 milyon 308 bin kayıtlı araç var. Trafik ışığı ihlali, tehlikeli araç kullanmak, emniyet kemeri takmamak, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde park etmek gibi kusurlara ceza yazıyoruz. İzmir Emniyet Müdürlüğü’nde çalışanlar olarak her gün binlerce ceza yazıyoruz. Amaç para almak, devleti zenginleştirmek değil. Yaptıklarının cezalandırıldığını gören insanlar bir daha aynısını yapmazlar. Büyük miktarda cezalar yazdık. Cezaların bir kısmı postadadır. Gelmeye başlayanlar var. Toplam 18 bin adet ceza gönderdik. Örneğin Terörle Mücadele’de çalışan bir polis gece işten dönerken birinin kırmızı ışıkta geçtiğini görünce not alıp Trafik Şube Müdürlüğü’ne gönderiyor. Onlar da cezayı yazıyorlar. 10 bin 800 polisin trafikle uğraşmasıyla trafiğin daha kolay denetlenebileceğini gördük. Birincil olarak trafik kazalarını önlemek istiyoruz" dedi.



"BEN DE 150 CEZA YAZDIM"



Emniyet şeridinin usulsüz kullanımı konusunda çok ceza yazdıklarını belirten Aşkın, "Ben kişisel olarak 150 tane yazdım. Son 18 bin trafik cezasının büyük bölümü de emniyet şeridi ihlalidir" dedi. EBSO meclis üyelerinin sorularını da yanıtlayan Aşkın, resmi araçlara ve polis araçlarına da ceza yazdıklarını söyledi. Aşkın, motosikletlerin hatalı parkları için de artık ceza yazacaklarını, yollarda belediyelerin yaptığı işlerin trafiği daha az etkilemesi için belediyelerden bilgi almak konusunda koordine olacaklarını vurguladı. İzmir’e 750 bekçi alacaklarını belirten Aşkın, "Hepsini İzmirli gençlerden seçeceğiz. Bekçiler bize güç katacak. İzmir’de kamera sayısı yetersiz, belediyelerin neredeyse hiç yok. İzmir’e Savunma Bakanlığı’nın kullandığı 1137 kamera yakında takılacak. Bu iyi bir haber" dedi.



40 BİN SURİYELİYİ KAYIT ALTINA ALDIK



Türkiye’de Suriye’den gelen 3 milyon göçmen olduğunu, bunların 150 bininin ise İzmir’de yaşadığını belirten Aşkın, aralarına karışan terör örgütleriyle ilişkili olanlarını ayırt etmek için çalıştıklarını söyledi. Terörle mücadele kapsamında başlattıkları projeyle kentte gördükleri her Suriyeli’nin parmak izini aldıklarını, fotoğraflarını çektiklerini dile getiren Aşkın şunları söyledi: "Onlarla birebir konuşuyoruz. İkamet adresi neresiyse oraya gönderiyoruz. Her göçmen kayıtlı olduğu yerde yaşasın. Bugüne kadar bu şekilde İzmir’de 40 bin göçmene ulaştık. Sadece Suriyelileri değil başka ülkelerden gelenleri de projeye dahil ettik."



155 POLİS İMDAT HATTI’NA 2,5 SANİYE ULAŞILIYOR



Aşkın, 155 Polis İmdat Hattı’nı arayan İzmirlinin eskiden 4 dakika sonra polise ulaşabilirken artık bu sürenin 2,5 saniyeye indiğini belirterek, "Artırdığımız ekiplerle 155 Polis İmdat Hattı’nı arayan kişiye, kentin neresinde olursa olsun 4 dakikada polis ekiplerinin ulaşabildiği bir sistem kurmak için çalışıyoruz" dedi.



1012 SOKAK SATICISINI CEZAEVİNE GÖNDERDİK



İzmir’de uyuşturucuya yönelik mücadele ettiklerini, Narkotik Şube’deki personel sayısını arttırdıklarını belirten Aşkın, "Görevde 1 yılımı doldurdum. İzmir’de son 1 yıldır 1012 sokakta uyuşturucu satan 1012 kişiyi cezaevine gönderdik. Amacımız, İzmir’in hiçbir noktasında çocuklarımızı zehirleyen uyuşturucu satıcısı kalmamasıdır. Geçen seneye göre yüzde 40 daha az satıldığını tahmin ediyoruz. Ama yeterli değil. Tüm gücümüzle çalışacağız. Ne kadar emek verilecekse vereceğiz. İstihdam, uyuşturucunun en büyük düşmanıdır. Çalışmaya başlayan çocuk uyuşturucuyu bırakıyor. Bu anlamda da sanayiciler mücadeleye katkı verebilir" dedi.



VAPURDA BOŞ YER ÇOK, ARAÇLARIN YÜZDE 70’İNDE TEK KİŞİ VAR



Trafikle ilgili sorunlarda kentteki altyapı eksikliğinin, yeterli park yeri olmamasının ve insanların toplu taşıma yönelmemesinin etkisinin görüldüğüne dikkat çeken Aşkın "Belki bizim de sorumluluğumuz var. Trafik polislerimiz yollarda görülmüyor. Fevzipaşa Bulvarı’nı tek yöne çevirince trafiğin rahatladığını gördük. Karşıyaka’dan işime bazen vapurla geliyorum. Alternatifi olmayan Altınyol’la Konak’a bağlanan Karşıyaka’dan işine özel aracıyla gelenler çok. Araçların belki yüzde 70’inde tek sürücü var. Ama ben vapurda hep oturacak boş koltuk buluyorum. İzban’la da Konak’a geliyorum" diye konuştu.

