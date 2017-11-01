Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, özel okula devam eden öğrencilerin sayısında, son 3 yılda verilen eğitim öğretim desteği sayesinde ciddi artışlar yaşandı.

Özel okula giden öğrenci sayısı geçen dönem 1 milyon 150 bin iken, 2017-2018 eğitim öğretim yılında yüzde 13'lük artışla 1 milyon 300 bine ulaştı.

MEB'in son verilerine göre ise Türkiye'de özel okulların eğitimdeki payı yüzde 8'e yükseldi. Bakanlığın hedefleri arasında 2023'e kadar özel sektörün eğitimdeki payının OECD ortalaması olan yüzde 15-17'e çıkarılması yer alıyor.

ÖZEL SEKTÖRÜN PAYI BÜYÜDÜ

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında 1.060 özel okul kapandı. Bu okullardaki 150 bin öğrenci başka okullara kayıt yaptırdı.

Buna rağmen eğitimde özel sektörün payı çok hızlı büyüdü ve 2017-2018 eğitim öğretim döneminde 1.777 yeni özel okul açıldı.