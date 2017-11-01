Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>1.777 yeni özel okul açıldı

    1.777 yeni özel okul açıldı

    AA
    01.11.2017 - 11:17 | Son Güncelleme:

    MEB verilerine göre, 2017-2018 eğitim öğretim yılında özel okullara devam eden öğrenci sayısı, geçen döneme göre yüzde 13'lük artışla 1 milyon 300 bine ulaştı. Özel okulların eğitimdeki payı ise yüzde 8'e yükseldi. 2017-2018 eğitim öğretim döneminde 1.777 yeni özel okul açıldı.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, özel okula devam eden öğrencilerin sayısında, son 3 yılda verilen eğitim öğretim desteği sayesinde ciddi artışlar yaşandı.

    Özel okula giden öğrenci sayısı geçen dönem 1 milyon 150 bin iken, 2017-2018 eğitim öğretim yılında yüzde 13'lük artışla 1 milyon 300 bine ulaştı.

    MEB'in son verilerine göre ise Türkiye'de özel okulların eğitimdeki payı yüzde 8'e yükseldi. Bakanlığın hedefleri arasında 2023'e kadar özel sektörün eğitimdeki payının OECD ortalaması olan yüzde 15-17'e çıkarılması yer alıyor.

    ÖZEL SEKTÖRÜN PAYI BÜYÜDÜ
    FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında 1.060 özel okul kapandı. Bu okullardaki 150 bin öğrenci başka okullara kayıt yaptırdı.

    Buna rağmen eğitimde özel sektörün payı çok hızlı büyüdü ve 2017-2018 eğitim öğretim döneminde 1.777 yeni özel okul açıldı.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri