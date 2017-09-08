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    1.777 yeni özel okul açıldı

    Hürriyet Eğitim
    08.09.2017 - 15:10 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 15:11

    Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı Yusuf Tekin, bu yıl eğitime 1.777 özel okulun katıldığını açıkladı.

    Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları sürerken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl 1.777 yeni özel okulun açıldığını belirtti. Twitter’dan açıklamalarda bulunan Tekin şunları söyledi:

    “2017-2018 eğitim öğretim yılı hazırlıklarımız devam ediyor. Bu yıl eğitim camiamıza 1.777 yeni özel okul dahil oldu. Bu rakam geçtiğimiz yıllara ait ortalamaların iki katı. Süreçte yoğun ve fedakar bir biçimde çalışıp 1 Eylül tarihine açılışları yetiştiren Özel Öğretim Kurumları G. M. Kemal Şamlıoğlu ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum.”

     

     

     

    Etiketler: Yusuf Tekin , özel okul , eğitim-öğretim
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