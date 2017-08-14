1.7 milyar TL’lik otel yatırımı

2017 yılının ilk 6 ayında 38 ilde toplam 101 otel, 16 bin yatak kapasitesi ile 1 milyar 681 milyon TL’lik yatırım tutarı karşılığında teşvik belgesi aldı. Geçen yılın ilk 6 aylık döneminde 31 ilde toplam 19 bin 124 yataklı 94 otel projesi için 1 milyar 480 milyon TL’lik teşvik başvurusunda bulunmuştu. İlk yarıda parasal bazda yatırım tutarında yüzde 13.5 artış gerçekleşti. Ancak rekor yılı olan ve ilk yarısı itibariyle 2 milyar 751 milyon TL’lik yatırıma imza atılan 2014 yılı rakamlarına hâlâ ulaşılamadı.