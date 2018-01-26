1.500 kişiyi işe alacaklar

2018 için mağaza ve istihdam hedefiniz nedir?

2018 işe alım stratejimizi Türkiye’de yeni açılacak 80 mağaza ve yurtdışında 30 mağaza üzerinden planladık. Türkiye’de mağazalarımız için yapacağımız yeni istihdam bin 500 kişiyi aşacak. Bu sayının yüzde 20’sini yönetim kadrolarının, kalanını ise satış ve satış destek ekiplerinin oluşturmasını planlıyoruz. Mağazalar dışında kalan tüm ticareti ve ürün döngüsünü yöneten iş birimlerimizin olduğu genel merkezimizde ise sahadaki ve iş hacmimizdeki büyüme doğrultusunda 130 kişilik yeni işe alım planlaması yaptık. Yurtdışı mağazacılık yapımızın büyümesiyle birlikte yurtdışı ofislerimiz de genişliyor. Ülkelerdeki mağaza sayısı arttıkça destek ekiplerinin de sayısı bu doğrultuda artıyor. Özellikle lojistik, insan kaynakları, finans ve ülke ürün sorumlusu pozisyonlarımızda 2018’de artış olacak.



İşe alım kriterleriniz neler, kimleri arıyorsunuz?

Geçtiğimiz yıl birçok açıdan bizler için hem bir geçiş hem de proje yılı oldu. Bu doğrultuda şirketin, yüksek nitelikli ve yetkin iş gücüne sahip olabilmesi adına hem işe alım süreçlerimizi yeniledik hem de çalışanlarımızın kariyer haritalarını tekrar gözden geçirdik. İşe alım süreçlerinde ilgili çalışma arkadaşlarımız ve yöneticilerimiz, özellikle yüz yüze mülakatlarda, adayların öğrenmeye ve kendini geliştirmeye ne kadar açık olduğunu, ekip çalışmasına ve anlayışına yatkın olup olmadığını, aldığı kararların müşterilere etkisini planlayıp planlamadığını gözlemledi. Bununla birlikte görüştüğümüz adayların ideal iş yaşamından beklentilerinin perakende sektörünün dinamikleriyle ne ölçüde uyumlu olduğu da bizler için önemli bir işe alım kriteri.



Mağazalar için işe alım inisiyatifini mağaza müdürlerimize bırakıyoruz. Bu inisiyatifi onlara vermemiz aynı zamanda mağaza müdürlerimizin yöneticilik yetkinliklerini geliştirmeye katkı sağlarken mağazalardaki ekip uyumunu da artırdığını düşünüyoruz. Bununla birlikte mağaza müdürlerimizin ekip arkadaşlarını daha etkin ve doğru yöntemlerle seçebilmesi için 2017 yılında bütün mağaza müdürlerimize “yetkinlik bazlı mülakat” eğitimleri verdik.



Yıllık sirkülasyon oranınız nedir?

Şu anda merkez ofisimizdeki sirkülasyon oranı yüzde 18 seviyesinde, mağazalarımızda ise bu oran yüzde 70’lerin üzerine çıkabiliyor. 2018 için planlarımız arasında bu oranları aşağıya çekmeye dönük yeni projeler hayata geçirmek de geliyor.



Çalışan bağlılığına yönelik yaptığınız İK uygulamaları neler?

2018 yılı için önceliğimiz yeteneğin şirkete kazandırılması, elde tutulması ve geliştirilmesi yönünde. Çalışanlarımıza sunduğumuz kariyer yönetimi haritası ile tecrübeleri ve yetenekleri doğrultusunda dikey ya da yatay geçişler yapabiliyorlar. Bu nedenle açık pozisyonları ilk olarak şirket içinde duyuruyor ve böylelikle çalışanlarımıza şirket içi kariyer kabiliyeti yaratmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra özellikle merkez – mağaza arasındaki iletişimi doğru kurgulayabilmek ve mağazaların çalışma kültürüne merkezi adapte edebilmek adına belirli pozisyonlar için daha önce mağazalarımızda çalışmış ve kariyerine merkezde devam etmeyi hedefleyen çalışanlarımıza öncelik veriyoruz.



Yine bu konuda çalışanların en büyük beklentileri arasında eğitim ve gelişim süreçleri olduğunu biliyoruz, bu çerçevede İK ekibi içindeki eğitim ve gelişim müdürlüğümüzü yeniden yapılandırarak “iç eğitmen” sürecini başlattık. İç eğitmenlerimiz hem mağaza çalışanlarının hem de merkez çalışanlarımızın eğitim ve gelişim ihtiyacını giderebilmek adına yoğun eğitim programları hazırlıyor. Eğitim ve gelişim süreci için dijital çağın en büyük yeniliklerinden birisi olan online eğitim platformunu devreye aldık. Bu sayede çalışanlarımız diledikleri yerden kendileri için özel atanmış eğitim sunumlarını izleyip interaktif bir şekilde katılım sağlayabiliyorlar. Ayrıca pozisyonu gereği yabancı dili aktif kullanan çalışanlarımız için yabancı dil eğitim desteği sağlıyoruz.

HEDEF 2023’TE 10 MARKADAN BİRİ OLMAK

1960’lı yılların başında Ahmet Ziylan tarafından Gaziantep’te 50 metrekarelik ufak bir atölyede temelleri atılan FLO Mağazacılık Grubu, Türkiye’nin en büyük ayakkabı perakendecilerinden. Bugün 537 mağazaları ve 9 bin çalışanları var. 2016 yılında Almanya’nın en önemli yatırım fon şirketlerinden biri olan Capiton AG ile birlikte Alman ayakkabı perakende devi Reno’yu satın aldılar. Ziylan Mağazacılık’ın 2012 yılında satın aldığı Lumberjack markası da, bugün İtalya’nın en büyük 4. ayakkabı üreticisi konumunda. Ziylan Mağazacılık bünyesinde FLO ve Sport in Street perakende markalarının yanı sıra, mağazalarında satışını gerçekleştirdiği ve toptan satışını yaptığı Kinetix, Polaris, Butigo, Dockers by Gerli gibi ayakkabı markaları bulunuyor. FLO, 2023 yılında Türkiye’den çıkacak 10 global markadan biri olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

1.6 MİLYON EK İŞ FIRSATI

Perakende sektörü gençler için ne tür kariyer fırsatları sunuyor?

PwC tarafından toplam 27 finans, kültür ve ticaret başkenti üzerinde her yıl yapılan “Fırsat Sunan Şehirler (Cities of Opportunity)” araştırmasına göre dünyada 2012 - 2025 yılları arasında, toptan ve perakende satış sektöründe net 1,6 milyon ek iş fırsatı yaratılması öngörülüyor. Aynı zamanda PwC ve TAMPF işbirliğinde hazırlanan “Dönüşürken Büyüyen Türkiye Perakende Sektörü” raporunda ise Türkiye’de perakende sektöründe 2015 yılı verileri itibarıyla yaklaşık 2 milyon kişinin istihdam edildiği görülüyor. Gençlerin perakende sektöründeki iş ve kariyer olanaklarına dönük farkındalığı da oldukça yüksek. FLO olarak mağazalarımızdaki yöneticilerimizin yüzde 60’ını iç terfi süreçlerimizden atadığımızı göz önüne alırsak perakende sektörü gençler için kariyer fırsatları yaratan bir sektör.