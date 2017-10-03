1.5 yıl sonra iddianame

Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından, İSTAÇ’ın yetkili ortağı Ruhi Kelleci, Asya yakası sorumlusu Tayfur Bingöl, İSTAÇ İş Güvenliği Uzmanı Zafer Karasaçlı, İBB kıyı temizleme şefi Saffet Altındağ ve kontrol elemanları Ergun Ata ile Kamil Cemal Yıldırım’ın yanı sıra, tutuksuz yargılanan kamyon sürücüsü Mümin Kılıç hakkında, ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından, şüphelilerin yargılanmasına başlanacak.