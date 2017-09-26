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Hürriyet >Ekonomi>1.5 milyon turist fuara gelecek

1.5 milyon turist fuara gelecek

Hürriyet Haber
26.09.2017 - 22:34 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 22:34

DENİZ, kum ve güneş turizminin sona yaklaştığı Antalya’da şimdi de fuar turizmi başlıyor.

2017-2018 sezonunda 30 fuar ile turizmi çeşitlendirme çalışmalarına katkı sağladıklarını söyleyen Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) Genel Müdürü Murat Özer, “Kış aylarında 1.5 milyon fuar turistini Antalya’ya getirmeyi planlıyoruz” dedi.

EKONOMİYE KATKI
Yeni projelerle yaz ayları dışında kalan bölümde hayata geçirilen fuarlar hakkında bilgi veren Murat Özer, şöyle konuştu: “ANFAŞ olarak geçtiğimiz yıl 2 kendi fuarımız, 7 ev sahipliği yaptığımız fuar olmak üzere toplam 9 fuar gerçekleştirildik. Bu sene; 9 fuara ek olarak 16 yeni fuar gerçekleştiriyoruz. 5 yeni fuar için de görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni projelerimizle birlikte 1 yılda 30 fuarı hayata geçirmeyi planlıyoruz. ANFAŞ olarak bu yıl yenilenerek başarılı bir yıl geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fuar sektöründe bilindiği gibi harcanan her 100 Euro’nun 85 Euro’su kente katkı sağlıyor. Geçtiğimiz dönem 9 fuar boyunca 360 bin ziyaretçi Antalya’ya geldi. Bu sene 30 fuarla birlikte toplamda 1 milyon 500 bin ziyaretçi gelmesiyle, Antalya’ya ekonomisine ciddi anlamda bir kazanç sağlanacaktır.”

Özer, “Geçen sezon düzenlediğimiz fuar sayısını bu sene 30’a çıkarmayı planlıyoruz. Bu sezon ayda ortalama iki fuar ile kış aylarında Antalya ekonomisine can suyu olacağız” dedi.

Türkiye’deki fuar şirketlerine çağrısını yineleyen Özer, “Mevcut projelerimize ek olarak yeni projeler için görüşmelerimiz devam ediyor. Onlarla ilgili de yakın zamanda olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz. Türkiye’deki tüm milli organizatörlere yaptığımız çağrımızı yineliyoruz; gelin fuarınızı ANFAŞ ile ortak olarak, risklerinizi azaltarak Antalya’da yapalım. Gelin beraber büyüyelim” ifadelerini kullandı.

Etiketler: Fuar , Antalya , gazetehaberleri
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