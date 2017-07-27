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    1.5 milyon değerindeki lüks tekne alev alev yanarak battı

    DHA, İHA
    27 Temmuz 2017 - 14:01Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 14:09

    Antalya’nın Kaş ilçesinde limanda demirli halde bulunan lüks teknede yangın çıktı. 1.5 milyon değerinde olduğu öğrenilen tekne yandıktan bir müddet sonra battı.

    Eski Kaş Yat Limanı’nda demirli ’Hermes’ adlı lüks teknede dün saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. Kaşlı turizmci Mutlu İkiz’e ait olan ABD bayraklı teknedeki yangın bir anda büyüdü. 23 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki, 6 kamaralı tekneden yükselen alevler Kaş ile Yunanistan’ın Meis Adası’ndan bile görüldü.

    1.5 milyon değerindeki lüks tekne alev alev yanarak battı

    İhbar üzerine yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü’ne ve Kaş Belediyesi’ne ait 5 yangın söndürme aracıyla müdahale edildi. Yangın müdahale sonrası söndürülürken tekne tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

    1.5 milyon değerindeki lüks tekne alev alev yanarak battı

     Görgü tanıkları yangının teknenin motor bölümünde başladığını söyledi. Olay sırasında teknede bulunan görevlinin kaçarak kurtulduğu belirtilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

    1.5 milyon değerindeki lüks tekne alev alev yanarak battı

     Mutlu İkiz’in teknesini henüz 1 yıl önce aldığı ve elit turist kesimine gezi hizmeti verdiği öğrenildi.

    Etiketler: yat yangını , ANTALYA , kaş , mutlu ikiz
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