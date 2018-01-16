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1.5 milyar sterlin borçla iflas etti

AA
16.01.2018 - 09:56 | Son Güncelleme:

İngiltere’de Balfour Beatty’nin ardından en büyük ikinci inşaat şirketi olan Carillion’un iflas ettiği açıklandı. Şirket 1.5 milyar sterline ulaşan borcu nedeniyle geçen seneden bu yana mali sıkıntılar yaşıyordu.

İNGİLİZ hükümetinden yapılan açıklamada, inşaat şirketinin halihazırda yürüttüğü kamu hizmetlerinin devam edeceği bildirildi. Başbakan Yardımcısı David Lidington, “Şirketin tüm çalışanları işlerine gitmeye devam etmeli. Maaşları ödenmeye devam edecek. Kamu hizmetlerini sürdüren işçilerin halen sürdürmeleri gereken önemli görevleri var” dedi.

Carillion halihazırda ülkenin raylı sisteminin büyük kısmını oluşturan Network Rail şirketinin altyapı, bakım ve onarım hizmetlerini yürütüyor.
Şirketin 20 bini İngiltere’de olmak üzere küresel operasyonlarında toplam 43 bin kişi çalışıyor.

Etiketler: iflas
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