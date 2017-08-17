1.5 ay sonra yine alev alev... Kimyasallar da tutuştu, 15 itfaiye aracı müdahale etti

Pınarkent Mahallesi’nde bulunan bir katı yakıt üretim tesisinin depolama alanında, bugün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kimyasal atıkların tutuşması sonucu kısa süre içerisinde büyüdü. İhbar üzerine olay yerine 15 itfaiye aracı ile 50 itfaiye eri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Öte yandan, aynı fabrikada geçen 3 Temmuz’da da yangın çıktığı ve tesiste yaklaşık 3 milyon liralık maddi zararın meydana geldiği belirtildi.

KONTROL ALTINDA ALINDI

Denizli’nin Pamukkale İlçesi’ndeÿbir katı yakıt üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.