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    1.5 ay sonra yine alev alev... Kimyasallar da tutuştu, 15 itfaiye aracı müdahale etti

    DHA
    17 Ağustos 2017 - 00:54Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 01:08

    DENİZLİ’nin Pamukkale İlçesi’deki bir katı atık üretim tesisinin depolama kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına 3 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

    Pınarkent Mahallesi’nde bulunan bir katı yakıt üretim tesisinin depolama alanında, bugün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kimyasal atıkların tutuşması sonucu kısa süre içerisinde büyüdü. İhbar üzerine olay yerine 15 itfaiye aracı ile 50 itfaiye eri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

    Öte yandan, aynı fabrikada geçen 3 Temmuz’da da yangın çıktığı ve tesiste yaklaşık 3 milyon liralık maddi zararın meydana geldiği belirtildi.

    KONTROL ALTINDA ALINDI

    Denizli’nin Pamukkale İlçesi’ndeÿbir katı yakıt üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

    Etiketler: denizli , yangın , katı atık
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