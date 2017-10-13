1.246 maden sahası ihaleye çıkıyor

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 73 adet I-b Grubu, 959 adet II. Grup,188 adet II-b Grubu, 11 adet III. Grup ve 15 adet V. Grup olmak üzere toplam bin 246 adet maden sahası ihaleye çıkarılacak.

Söz konusu sahaların koordinat dökümleri, alanları ve ihale tarihlerini içeren listeler, Genel Müdürlüğün internet sayfasında en az 15 gün önce ilan edilecek.

İstekliler bu sahalar için başvurularını, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte, sabah ihale edilecekler için 09:00-09:30, öğleden sonra ihale edilecekler için ise 13:30-14:00 saatlerinde doğrudan Maden İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda İhale Komisyonuna yapacaklar.

Kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak ihalelerde verilecek teminatlar, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.