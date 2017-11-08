1.200 eğitimciyle ‘Eğitimde Gelecek Konferansı’

Boğaziçi, ODTÜ ve MEF üniversitelerinin eğitim fakültelerinin koordinasyonunda düzenlenecek olan ‘Eğitimde Gelecek Konferansları’ EGK’17 11-12 Kasım’da, Maslak Uniq Hall ve MEF Üniversitesi Maslak Kampüsü’nde yapılacak. Türkiye'nin farklı yerlerinden 1.200’e yakın eğitimci, dünyanın ve ülkemizin önde gelen eğitimcileriyle buluşarak ‘Eğitimde Geleceği’ konuşacak.

Sadece eğitimde değil her alanda küresel liderler yetiştiren üç üniversitenin eğitim fakültelerinin iş birliğiyle yapılan EGK’17’de ‘Dijital Çağda Eğitim’, ‘Eşit ve Adil Eğitim’, ‘Gelenekten Geleceğe Yerelden Küresele Eğitim’, ‘Gelecekte Öğretmen Eğitimi’, ‘Eğitimde Fark Yaratanlar’ temaları konuşulacak.

Eğitim sektöründe sinerji yaratacak şekilde tasarlanmış olan EGK17’ye anaokulundan yükseköğretime kadar her kademede görev yapan Türkiye’nin farklı yerlerinden 1.200’e yakın eğitimci bildiklerini paylaşmak, sorunlara çözüm üretmek ve geleceği tasarlamak için kayıt oldu.

11 Kasım’da başlayacak olan açılışın ardından Deniz Bayramoğlu ile “Gelecek Özel” ve “Nuran Çakmakçı ile Yeni Sınav Sistemleri” başlıklı iki panel gerçekleşecek. Türkiye’nin eğitim gündeminde yeri olan bu iki panelin ardından, MEF Üniversitesi’nde 11 ve 12 Kasım boyunca konuşmalar, söyleşiler EGK’17 başlığı altında eğitimin önemli isimleriyle devam edecek.

EGK’17’de; Prof. Dr. Üstün Dökmen, Eğitimci Yazar Dr. Özgür Bolat, Northern Colorado Üniversitesi (ABD) Eğitim Fakültesi Dekanı, Finlandiya Müfredat Geliştirme Dairesi Başkanı, Twente (Hollanda), Jyväskylä, JAMK (Finlandiya), Malmö (İsveç) ile Helsinki üniversitelerinden öğretim üyeleri gibi birçok ulusal ve uluslararası önemli eğitimci yer alacak.

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