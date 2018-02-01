1.2 milyarlık satışa aracı oldu

Emlak alım satım sektöründe, 140 bin kişinin çalıştığını belirten ERA Genel Müdürü Özhan Atalay, kurumsal gayrimenkul danışmanlık markalarının bin 200 ofis ve 12 bin gayrimenkul danışmanıyla faaliyet gösterdiğini söyledi. Emlakçılar için yapılması planlanan düzenleme konusuna da değinen Atalay, birçok kurumsal firmanın ofislerinin kapanabileceğini belirtti. Yönetmelik taslağında komisyon ücretinin gayrimenkulün satış bedelinin yüzde 3’ünü geçemeyeceği, hizmet bedelinin yüzde 10’unu ödeyerek anlaşmadan cayma hakkı gibi maddeler yer alıyor.