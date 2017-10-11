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1.2 milyarlık kentsel dönüşüm

Hürriyet Haber
11.10.2017 - 22:00 | Son Güncelleme:

ILGIN İnşaat Gaziosmanpaşa Belediyesi işbirliği ile yeni bir kentsel dönüşüm projesi hayata geçiyor.

Gaziosmanpaşa Eyüp sınırında hayata geçen 1.2 milyarlık ‘We Haliç’ projesinde 11 blokta 1.057 konut ve 27 ticari ünite yer alacak. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 4 yıldır üzerinde çalıştıkları projede hak sahipleri, yatırımcı şirket, belediye ve bakanlık olarak ortak çalıştıklarını dile getirdi. Ülke genelinde 1999 yılından önce yapılan yapıların riskli olduğunu belirten Usta, otopark, altyapı ve mülkiyet sorunlarının çözümü için kentsel dönüşümün gerekli olduğuna dikkat çekti. Dönüşümün sadece bina yıkıp yapmak olmadığını dile getiren Usta, “Kentsel dönüşüm rantsal dönüşüm olarak algılanıyor ama bunu red ediyoruz. İstanbul’da sorunlardan kurtulmanın tek reçetesi dönüşüm. Elbette adaletli ve şeffaf olmalı” dedi.  30 yıldır gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterdiklerini, 10 bine yakın konut tamamladıklarını belirten Ilgın İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yanmaz, yeni projelerinin master plan çerçevesinde yapıldığına dikkat çekti. Proje için 450 milyon yatırım yapılacağını belirten Yanmaz, “Proje alanında 400 hak sahibi vardı. Projenin yüzde 43’ü bu hak sahipleri, ilçe belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait” dedi. Konutların yüzde 25’i için ön talep aldıklarını söyleyen Ilgın İnşaat Satış ve Pazarlama Koordinatörü İlhan Kaya, ön talebin de yüzde 40’ının Ortadoğulu yatırımcıdan geldiğini ifade etti. 2.5 yılda tamamlanması planlanan projede metrekare fiyatları 5 bin 500 lira ile 7 bin lira arasında değişiyor.

 

Etiketler: Gaziosmanpaşa Belediyesi , Eyüp , gazetehaberleri
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