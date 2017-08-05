1.1 milyar dolarlık yatırımı inceledi

Şimşek, “Bu 1.1 milyar dolarlık yatırım özel sektör tarafından Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tarihimizde yapılmış en büyük yatırımdır. Bu yatırımın en önemli özelliği de orta ve uzun vadede gerek ithalatı 600 milyon doların üzerinde azaltarak gerekse ihracat potansiyeli olarak belki de yıllık 1 milyar dolar Türkiye’nin dış ticaret açığını potansiyel olarak azaltabilecek bir proje” ifadelerini kullandı.

Şimşek, bölgenin istihdama, heyecana, gelecek açısından umuda ihtiyacı olduğuna işaret ederek, bu projenin bütün bunları içerdiğini aktardı. Şimşek, “Çünkü doğrudan ve dolaylı olarak 5-6 bin insanımıza, kardeşimize bu bölgede istihdam imkanı doğacak. Buranın çehresi değişiyor. Özellikle entegre bir tesis olduğu için demiryolundan tutun da ilçemizin çevre yoluna kadar birçok husus içeren çok önemli çok büyük bir yatırım. Bölgede geçmişte yaşanan sıkıntılara rağmen cesaretle girişimde bulunan Cengiz Holding ve bütün çalışanları canı gönülden tebrik ederim. Ülke olarak ihtiyaç duyulan şey stratejik yatırım. Yatırımın başarılı olması, önünün açılması için hükümet olarak yapılması gereken özellikle alt yapı anlamında bir takım çalışmalar, projeler” dedi.