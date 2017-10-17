05:19’da hayat kurtaran telefon

ESKİ CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, dün sabah 05.00 civarı Ankara'daki evinde kusma ve boğulma hissiyle uyandı. Yüksek ateşin yanı sıra sol kol ve bacağında hissizlikve boğulma hissi yaşayan Baykal, 05.19’da vakit kaybetmeden danışmanını aradı. Hızlı bir şekilde eve gelen danışmanı Baykal’ı Memorial Hastanesi’ne ulaştırdı. Burada beyine giden damarında pıhtı tespit edildi. Bu sırada Baykal’ın tıp doktoru oğlu, Prof. Dr. Ataç Baykal’a haber verildi. Baykal, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’ne gönderilirken anjiyo için hazırlıklar tamamlandı. Saat 08.00 gibi anjiyoya alınan Baykal’ın damarındaki pıhtı alındı ve stent takıldı.

KILIÇDAROĞLU’NA HABER VERİLDİ

Sabah 08.30’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na haber verildi. Kılıçdaroğlu gelişmeleri takip ederken, tıp doktoru olan Prof. Dr. Haluk Koç ve Tekin Bingöl de hastaneye gitti. Olcay Baykal ise eşinin hastalandığı haberini Antalya’daki evinde öğrendi. Yakınlarıyla birlikte hemen Ankara’ya hareket eden Olcay Baykal hastaneye girerken gözyaşlarını tutamadı.

Kılıçdaroğlu, öğle saatlerine doğru hastaneye giderek Baykal’ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Baykal’ın ailesi ile sohbet ederken doktorunun ziyaret edebileceğini söylemesi üzerine Baykal ile görüştü. Kılıçdaroğlu çıkışta yaptığı açıklamada, “Sohbet ettik, kendisi de konuşuyor. Ama önümüzdeki sürecin kritik olduğu söyleniyor. Umarız hiçbir engelle karşılaşmadan kısa süre içerisinde sağlığına kavuşur ve tekrar görevinin başına dönmüş olur. Hiçbir vatandaşım merak etmesin” dedi. Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yılıdırım’ın kendisini erken saatlerde arayarak, hem bilgi aldığını hem de geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

GECE KANAMA OLDU

Baykal’ın sağlık durumuna ilişkin merak edilen açıklama öğle saatlerinde Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş’ten geldi. İbiş, “Bilinci gayet açık, konuşabiliyor. Her olayın farkında, güç kaybında da geri dönüş görülüyor. Hızla hastaneye nakli; hepsi önemli. Tabii sonuç olarak bu süreçlerde en önemli şey ilk 6 saattir.

İlk müdahaleler 6 saat geçmeden yapıldı, bu büyük bir şans. Daha büyük bir hasarla karşılaşabilirdik, şimdi hafif bir hasardan bahsediliyor. Bana göre, iyileşmeden sonra eski aktivitesine kavuşacaktır. Tahmin ediyorum ki 48 saat yoğun bakımda takibi olacak, tedavisi yapılacak” dedi.

İbiş, şunları söyledi:

Bizim için önemli risklerden biri de kanama riskidir ama ben sanıyorum ki Deniz Bey’in güçlü bünyesi bunların üstesinden gelecektir. Asıl sonuçlar 48 hatta 72 saat içerisinde çok daha rahat bir şekilde ortaya konulacaktır. Çünkü, bir akciğer enfeksiyonu. Her şeyden önce bilinci açık. Zamanı, yeri, her şeyi, yaşını, takvimi çok iyi hatırlıyor. Bunlar da bizim avantajımız.

OĞLU OPERASYONA KATILDI

Baykal’ın anjiyo işlemine oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal ile Haluk Koç da katıldı. Koç, 14 Ekim'de Fransa’nın Strasbourg kentinden Baykal ile birlikte Ankara’ya döndüklerini belirterek “Durumu gayet iyi. Müdahale ehil ellerde yapıldı” dedi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Baykal’da ufak çaplı kanama tespit edildi. Bunun üzerine Baykal tomografiye alındı. Sabaha kadar gözlenmesi kararlaştırılan Baykal’ın yeniden ameliyata alınıp alınmayacağına karar verilecek.

ERDOĞAN ZİYARET ETTİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Baykal’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Erdoğan, 20 dakika süren ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, ziyarette Erdoğan’ın Baykal’a “geçmiş olsun” dileğinde bulunduğunu, Baykal’ın da teşekkür ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından Başbakan Binali Yıldırım da hastaneye gelerek Baykal’ı ziyaret etti.

TÜRK VE SAKIK DA GİTTİ

Baykal’ın tedavi gördüğü hastane ziyaretçi akınına uğradı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Baykal’ı ziyareti sonrasında “Çok sevdiğim ve saydığım bir büyüğüm ve dostum. Zamanlıca, erken müdahale yapılmış. Şu anda yoğun bakımda ve inşallah en kısa zamanda iyileşecek” dedi. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu da Baykal’ı ziyaret etti. Baykal’ın geçmişte SHP çatısı altında birlikte siyaset yaptığı eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık hastaneye gelen isimler arasındaydı.