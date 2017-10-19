MeToo hashtag'i hızla yayılıyor! Peki neden?

Dün, cinsel tacizin ne kadar yaygın olduğuyla ilgili Twitter, Facebook ve Instagram üzerinde bir kampanya yayılmaya başladı. Alyssa Milano'ya bir cevap olarak başlayan #MeToo hashtag'ı ile birlikte kadınlar, kendi yaşadıkları cinsel taciz olaylarını paylaşmaya başladılar.

Bu tweet binlerce retweet ve beğeni aldı, 40,000'in üzerinde de cevap aldı. Kampanyaya katılan ünlüler arasında Lady Gaga, Debra Messing, Anna Paquin ve Evan Rachel Wood bulunuyor.





Bu hareketin başlamasını tetikleyen olay New York Times'taki Harvey Weinstein haberi. Harvey Weinstein'a bir çok cinsel taciz, istismar ve tecavüz suçlaması yapılıyor. #MeToo kampanyası cinsel tacizin ne kadar yaygın olduğunu göstermek ve Holywood da dahil olmak üzere tüm iş yerlerinde kadınlar için nasıl risk oluşturduğunu kanıtlamak için başlatıldı. Ayrıca Weinstein gibi kişilerin yaptıklarının nasıl yanlarına kaldığı da gösterilmek isteniyor.

Son haberlerin ardından, Rose McGowan Twitter'da Holywood'daki cinsel taciz deneyimlerini anlatmaya başladı ve Twitter onun hesabını geçici olarak sınırladı. Ardından tekrar açılsa da, Twitter'ın bu hareketi cinsel taciz konusundaki davranışı konusunda ağır eleştirilere maruz kalmasına sebep oldu ve geçen hafta #WomenBoycottTwitter hashtag'ının ortaya çıkmasına neden oldu. Bunların ardından platform, bu konularla ilgili yeni kurallar çıkaracağını açıkladı.



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