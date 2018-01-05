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#herkesicinekonomi çalışmaları devam ediyor

Hürriyet Haber
05.01.2018 - 11:53 | Son Güncelleme:

#herkesicinekonomi çalışmalarının ilk aşamasında Merkez Bankası eğitim gönüllüleri, Ankara’da 8 okulda 2.000 dördüncü sınıf öğrencisine para, enflasyon ve Merkez Bankası konularını anlattı. Ziyaretlerin son durağı Çankaya İlkokulu'ydu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Herkes İçin Ekonomi olarak adlandırdığı finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi çalışmaları ile farklı hedef kitlelere ulaşmayı amaçlıyor. Herkes İçin Ekonomi, ekonomiye ve merkez bankacılığına yönelik ilgiyi canlı tutmak, bilgi ve farkındalık seviyesini yükseltmek için her bir hedef kitleye içerik sunuyor.

Herkes İçin Ekonomi kapsamında, 2017 yılında pilot proje olarak Ankara’da aşağıda isimleri yer alan 8 ilkokulda 2.000 dördüncü sınıf öğrencisine para, enflasyon ve Merkez Bankası kavramlarını öğretti.

Peyamitepe İlkokulu
Aydınlıkevler İlkokulu
Satuk Buğra İlkokulu
Osman Hamdibey İlkokulu
Mehmet Akif İnan İlkokulu
Şehit Mahmut Özdemir İlkokulu
Türkan Yamantürk İlkokulu
Çankaya İlkokulu

Etiketler: #herkesicinekonomi
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