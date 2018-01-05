herkesicinekonomi çalışmaları devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Herkes İçin Ekonomi olarak adlandırdığı finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi çalışmaları ile farklı hedef kitlelere ulaşmayı amaçlıyor. Herkes İçin Ekonomi, ekonomiye ve merkez bankacılığına yönelik ilgiyi canlı tutmak, bilgi ve farkındalık seviyesini yükseltmek için her bir hedef kitleye içerik sunuyor.

Herkes İçin Ekonomi kapsamında, 2017 yılında pilot proje olarak Ankara’da aşağıda isimleri yer alan 8 ilkokulda 2.000 dördüncü sınıf öğrencisine para, enflasyon ve Merkez Bankası kavramlarını öğretti.

Peyamitepe İlkokulu

Aydınlıkevler İlkokulu

Satuk Buğra İlkokulu

Osman Hamdibey İlkokulu

Mehmet Akif İnan İlkokulu

Şehit Mahmut Özdemir İlkokulu

Türkan Yamantürk İlkokulu

Çankaya İlkokulu