Haberler>Kelebek Magazin> Keyif Haberleri>!f İstanbul Bağımsız Festivali başlıyor: İşte zengin programdan seçmeler

!f İstanbul Bağımsız Festivali başlıyor: İşte zengin programdan seçmeler

Bu yıl 17'nci kez düzenlenecek olan !F İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, 15 Şubat'ta İstanbul'dan yola çıkıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen bağımsız filmler 25 Şubat'a kadar İstanbul seyircisiyle buluşacak. bu yılki ana tema "Hayat Var!" olarak belirlendi.

Hürriyet Haber
27.01.2018 - 11:36 | Son Güncelleme :

Festival, ardından da 1 ile 4 Mart tarihleri arasında Ankara ve İzmir'e uğrayacak. Festivalin açılış filmi ise bu yıl Oscar adayları arasında yer alan Lady Bird (Ugur Böceği)

17'nci !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nde Keşif, Aşk¾Başka Bi'Dünya, Galalar, !f Music, Oyun, Gökkuşağı, Sanat Hayat İçindir, !f Kolik, !f Yeni, Karanlık& Köşeli, Kült, Özel Gösterimler: Görme Biçimleri, Türkiye'den Kısalar başlıkları altında filmler sinemaseverlerle buluşacak.

OSCAR ADAYI FİLMLER DE FESTİVALDE

f İstanbul Bağımsız Festivali başlıyor: İşte zengin programdan seçmeler

Sinema tutkunlarına çok zengin bir program sunan festival kapsamında bu yıl Oscar adayı olan filmler de yer alıyor. Bunlardan biri de Paul Thomas Anderson'ın yönetmenliğini yaptığı Phantom Thread. Film, oyunculuktan emekli olduğunu açıklayan Daniel Day Lewis'in kamera karşısına geçtiği son film olması nedeniyle de önem taşıyor.

f İstanbul Bağımsız Festivali başlıyor: İşte zengin programdan seçmeler

 

Bunun yanı sıra yılın çok söz edilen filmlerinden The Disaster Artist, Call Me By Your Name; festival programında yer alan ve sinemaseverlerin iştahını kabartan yapımlardan.

f İstanbul Bağımsız Festivali başlıyor: İşte zengin programdan seçmeler

Metin Erksan'ın, Türk sinema tarihine geçen filmi Sevmek Zamanı ise yenilenmiş kopyasıyla ilk kez festival kapsamında seyirci karşısına çıkacak.

!f İstanbul’un sinema salonları İstanbul’da, Cinemaximum City’s Nişantaşı, Cinemaximum Kanyon, Cinemaximum Budak & CKM ve Cinemaximum Akasya; Ankara’da Cinemaximum Armada, İzmir’de de Cinemaximum Konak Pier sinemaları olacak. Festivalin etkinlikleri ise ise bomontiada, Babylon, A Corner in the World X bomontiada ALT ve Soho House İstanbul’da düzenlenecek.

 

 

Etiketler: !f istanbul bağımsız filmler festivali , film festivali
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri