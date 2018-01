!f İstanbul Bağımsız Festivali başlıyor: İşte zengin programdan seçmeler

Festival, ardından da 1 ile 4 Mart tarihleri arasında Ankara ve İzmir'e uğrayacak. Festivalin açılış filmi ise bu yıl Oscar adayları arasında yer alan Lady Bird (Ugur Böceği)

17'nci !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nde Keşif, Aşk¾Başka Bi'Dünya, Galalar, !f Music, Oyun, Gökkuşağı, Sanat Hayat İçindir, !f Kolik, !f Yeni, Karanlık& Köşeli, Kült, Özel Gösterimler: Görme Biçimleri, Türkiye'den Kısalar başlıkları altında filmler sinemaseverlerle buluşacak.

OSCAR ADAYI FİLMLER DE FESTİVALDE





Sinema tutkunlarına çok zengin bir program sunan festival kapsamında bu yıl Oscar adayı olan filmler de yer alıyor. Bunlardan biri de Paul Thomas Anderson'ın yönetmenliğini yaptığı Phantom Thread. Film, oyunculuktan emekli olduğunu açıklayan Daniel Day Lewis'in kamera karşısına geçtiği son film olması nedeniyle de önem taşıyor.

Bunun yanı sıra yılın çok söz edilen filmlerinden The Disaster Artist, Call Me By Your Name; festival programında yer alan ve sinemaseverlerin iştahını kabartan yapımlardan.

Metin Erksan'ın, Türk sinema tarihine geçen filmi Sevmek Zamanı ise yenilenmiş kopyasıyla ilk kez festival kapsamında seyirci karşısına çıkacak.

!f İstanbul’un sinema salonları İstanbul’da, Cinemaximum City’s Nişantaşı, Cinemaximum Kanyon, Cinemaximum Budak & CKM ve Cinemaximum Akasya; Ankara’da Cinemaximum Armada, İzmir’de de Cinemaximum Konak Pier sinemaları olacak. Festivalin etkinlikleri ise ise bomontiada, Babylon, A Corner in the World X bomontiada ALT ve Soho House İstanbul’da düzenlenecek.