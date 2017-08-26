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    ​Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak?

    Hürriyet Haber
    26 Ağustos 2017 - 10:25Son Güncelleme : 26 Ağustos 2017 - 10:25

    Kurban Bayramı dolayısıyla şehir içi ve şehir dışı seyahatlerde bulunan vatandaşlar, bu seyahatlerinde kullanacakları otoyol ve köprülerin ücretsiz olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi sorusuna alacağı cevaba göre güzergahlarını belirleyecek olan vatandaşlar, konuyla ilgili detayları internet üzerinden araştırıyor. Peki, bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar, konuyla ilgili detayları araştırmaya devam ediyor. Her bayram döneminde ücretsiz olarak kullanıma sunulan köprü ve otoyollar için bu bayram döneminde de sorgulamalar başladı. Peki, bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklamada;

    "Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Ağustos 2017 Çarşamba günü saat 00:00'dan başlayarak 05 Eylül 2017 Salı günü saat 07.00'a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda işletilen Otoyol ve Boğaz Köprüleri ücretsiz olarak trafiğe açılacaktır.​" ifadelerine yer verildi.

    Buna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği yolların kullanımlarından ücret alınmayacak.

    Özel işletmelere sahip olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli ise normal tarife üzerinden ücretli geçiş almaya devam edecek. 

    Etiketler: bayramda otoyollar , bayramda köprü , ücretsiz mi
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