Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar, konuyla ilgili detayları araştırmaya devam ediyor. Her bayram döneminde ücretsiz olarak kullanıma sunulan köprü ve otoyollar için bu bayram döneminde de sorgulamalar başladı. Peki, bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklamada;

"Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Ağustos 2017 Çarşamba günü saat 00:00'dan başlayarak 05 Eylül 2017 Salı günü saat 07.00'a kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda işletilen Otoyol ve Boğaz Köprüleri ücretsiz olarak trafiğe açılacaktır.​" ifadelerine yer verildi.

Buna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği yolların kullanımlarından ücret alınmayacak.

Özel işletmelere sahip olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli ise normal tarife üzerinden ücretli geçiş almaya devam edecek.