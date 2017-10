%100 mobil hayata hazır mısınız?

50 ülkede, 800 üye ile faaliyet gösteren ve mobil dönüşüm konusunda en önemli fikir önderleri arasında yer alan MMA’in (Mobil Pazarlama Birliği / Mobile Marketing Association) Türkiye oluşumunun, bu yıl dördüncüsünü düzenlediği MMA Forum İstanbul, dünyayı değiştiren, ekonominin, iletişimin ve pazarlamanın yeni rotasını belirleyen bu dinamiğin bugününü ve yarınını, fikir önderi konuşmacılardan dinleme fırsatı sundu.

Mobil dönüşümün gücünü simgeleyen %100 Mobil sloganı ile gerçekleştirilen MMA Türkiye Forum İstanbul’un açılış konuşmasında söz alan MMA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Işık İlhan, mobil dönüşümün dünyanın en önemli sosyal dinamiklerinden biri olduğunu vurguladı ve “Bu dinamiğin asıl özü, insan doğası. Daha fazla paylaşmak, daha fazla paylaşıma açık olmak istiyoruz; mobil dönüşüm bize tam olarak bunu sağlıyor. İstediğimiz her an, her yerde, her şey için dünya ile tam entegrasyon içerisindeyiz” dedi.

MMA EMEA Bölgesi Direktörü Chris Babayode de açılış konuşmasında, Mobile Marketing Association’un, 50 ülkeye yayılan geniş bir coğrafyada, 800’den fazla üyesiyle pazarlamanın inovatif gelişimine ve dönüşümüne mobilin gücüyle hız kazandırmak, tüketicilerle kurulacak daha yakın, daha güçlü ilişkilerin iş hacimlerini büyütmesine katkı sağlamak misyonuyla, araştırma, ölçümleme, eğitim, çalışma örnekleri paylaşımı ve networking çalışmaları yürüttüğünü belirtti.

PAZARLAMA İÇİN İLGİ VE DİKKATİN ANATOMİSİ: NÖROBİLİM

MMA Forum İstanbul 2017’in konuk konuşmacısı, birçok alanda olduğu gibi pazarlama dünyasında da önemi giderek artan Nörobilim (Neuroscience) konusunun önde gelen uzmanlarından Coen Olde Olthof oldu.

Olthof konuşmasına, beynin algı kapısının gözler olduğunu vurgulayarak başladı. Beyinsel aktivitenin ve karar verme süreçlerinin bilinç ve bilinçaltı düzeyinde gerçekleştiğini anlatan Olthof, bilinç ağırlıklı karar süreçlerinin daha yavaş, ardışık bir düzen içerisinde, zihinsel çabayla ve farkındalıkla işlediğini söyledi. Olthof, bilinçaltı ağırlıklı karar süreçlerinin de hızlı, anında, kontrol dışı ve farkındalık olmadan gerçekleştiğini, örneklerle anlattı.

PUHU TV: “TÜRK DRAMASI, MOBİL VE DİJİTAL İLE DAHA DA BÜYÜYOR”

puhutv Pazarlama ve Strateji Direktörü Merve Naz Atmaca, veriye dayalı bir online televizyon olan puhutv’nin Türk draması içeriklerini, yüzlerce dizi ve filmi, yüksek görüntü kalitesiyle ve ücretsiz olarak sunduğunu dile getirdi ve “Dün akşam televizyonda kaçırdığınız en popüler yerli diziler, unutamadığınız, dünyaca ünlü Türk dizileri ve en sevilen Yeşilçam filmleri, ücretsiz olarak, puhutv ile webde, mobilde ve tablette yani siz neredeyseniz oradadır” şeklinde konuştu.

Atmaca, sunumunda, puhutv’nin ilk günden itibaren 15 milyon tekil kullanıcıya ulaştığını ve bunun içerisinde mobilin payının yüzde 45 olduğunu dile getirerek, “TV'deki konvansiyonel içeriğin, akıllı TV’lerle yeniden izlenebilmesi, diz üstü ve masa üstü bilgisayarlar, mobil telefonlar ve tabletler, Apple TV gibi tüm ekranlardan izlenebilir olmasını sağlıyoruz. Hedef kitlemizde ana akım televizyon kanalları kadar bilinirliğe sahibiz. Online platformlar arasında yardımlı ve yardımsız hatırlanmada açık ara birinciyiz. İçerik, deneyim ve reklam satış alanlarındaki değişime yön veriyoruz” dedi. Merve Naz Atmaca, puhutv’nin son 30 günde 8,5 milyon tekil kullanıcıya ulaştığını, bunun da yüzde 45 mobil platformlardan geldiğini belirtti.

MOBİL BANKACILIK KULLANICI SAYISI 5 YILDA 42 KAT BÜYÜDÜ

Mobil dönüşümün baş döndürücü hızı, ülkemiz bankacılık sektöründe de kendini gösteriyor. Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) raporlarına göre, 2017 yılının ilk yarısında (Ocak-Haziran) mobil bankacılık aktif kullanıcı sayısı 24,4 Milyon kişiye ulaştı. 2016 Aralık itibarı ile 19 milyon kişi olan aktif mobil bankacılık kullanıcı sayısı, 6 ayda 5 milyon artış gösterdi. Bu dönemde, mobil bankacılık üzerinden gerçekleşen 397 Milyon işlemin tutarı 950 Milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde mobil bankacılık ile gerçekleştirilen yaklaşık 24 Milyon adet yatırım işleminin hacmi de 276 Milyar TL oldu. Mobil bankacılık kullanıcı sayısındaki son beş yıllık büyüme, yaklaşık 42 kat olarak gerçekleşti.

“Presenting Partner” olarak MMA Forum İstanbul 2017’e destek veren, ülkemizde mobil bankacılık uygulamalarının önde gelen kurumları Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası, gerçekleştirdikleri sunumlarda bu alandaki stratejilerini anlattılar.

Renkli Etkinlik, Doyurucu İçerik

Etkinliğe sürpriz çekilişler de renk kattı. AppsFlyer iş birliğinde bir talihliye iPhone 8 hediye edilirken; SkyScanner iş birliğinde ilginç bir uygulama da gerçekleşti. Forum katılımcılarının gün içerisinde attıkları tweet’ler üzerinden belirlenen bir kişi, SkyScanner sponsorluğunda Avrupa uçak bileti kazandı. SkyScanner’ın kullanıcı trafiği arasında mobilin payı, 2016 yılında yüzde 61’e ulaşmış durumda. Mobil web üzerinden gerçekleşen rezervasyonların toplam rezervasyonlar içerisindeki payı da yüzde 42’ye ulaşıyor.

Etkinlik kapsamında Google’un yeni nesil mobil çözümlerinden LinkedIn’in profesyonel kafa yapısına nasıl hitap ettiğine, Alametifarika reklam ajansının mobil çözümlerinden AdColony’nin mobil videoya getirdiği yeni açılıma, ufuk açıcı pek çok konu ele alındı. Güncel dijital reklam reyting ölçümleme yöntemlerinin araştırma kuruluşu Nielsen tarafından sunulacağı MMA Forum İstanbul’da, “Mobil Uygulama Dünyasında Kişiselleştirme ve Performans” konulu bir panel de bu alanın uzman kuruluşları Adjust, PlanB Media, Performics Turkey ve Hopi yöneticileri ile birlikte paylaşıldı.